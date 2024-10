Venecija objavila nove cijene ulaznica za boravak u gradu

Venecijanske vlasti će sljedeće godine od sredine travnja, kada kreće turistička sezona, jednodnevnim posjetiteljima grada na vodi naplaćivati ulaznice od 10 eura po osobi.

Naknada, koja će se također naplaćivati ​​duže razdoblje do kraja srpnja, ne odnosi se na one koji noće u gradu. Gosti hotela u svakom slučaju plaćaju boravišnu pristojbu.

Venecija je u proljeće ove godine postala prvi grad na svijetu s naplatom ulaznica za jednodnevne posjetitelje od pet eura za boravak u gradu od 8.30 do 16 sati. Oko 485.000 turista donijelo je u gradsku blagajnu 2,4 milijuna eura.

Turistima koji rezerviraju boravak u Veneciji dulje od tri dana naplaćivat će se stara cijena od pet eura. Lokalno stanovništvo i djeca mlađa od 14 godina ne plaćaju ulaznice.

Pristojba će se plaćati putem QR koda koji se kupuje preko interneta. One koje se uhvati bez plaćene pristojbe očekuje kazna do 300 eura.

Masovni turizam gradu donosi velike prihode, ali gužve stvaraju i velike probleme za lokalno stanovništvo. Prihod od naknada Grad planira iskoristiti za održavanje cesta, kanala i zgrada.

S oko 15 milijuna posjetitelja godišnje, Venecija je jedna je od najposjećenijih turističkih destinacija na svijetu.

U starom dijelu grada živi nešto manje od 50.000 stanovnika. Za goste je osigurano preko 50.000 kreveta.

