Veliki obrat u svađi Muska i Trumpa! Milijarder poručio: 'Žalim zbog nekih objava'

Bivši ljubimac američkog predsjednika, Elon Musk priznao je kako mu je žao zbog internetskog okršaja s Donaldom Trumpom. Milijarder i bivši šef vladinog ureda za učinkovitost (DOGE) objavio je u srijedu kako su njegovi komentari bili pretjerani.

"Žalim zbog nekih svojih objava o predsjedniku @realDonaldTrumpu prošlog tjedna. Otišle su predaleko", napisao je Musk u objavi na X-u.

