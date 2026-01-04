Berlin u mraku! Zapalili kablove, pojavilo se misteriozno pismo: Tko je 'ugasio' grad?

Električna energija vraćena je tisućama kućanstava na jugozapadu njemačke prijestolnice Berlina nakon što je nestanak struje u subotu pogodio oko 45.000 domova i 2220 tvrtki, priopćio je u nedjelju operator mreže.

"Do 3.23 ujutro, 4. siječnja, uspjeli smo u nekoliko faza vratiti struju za oko 7000 kućanstava i 150 tvrtki, posebno u području Lichterfeldea", objavio je Stromnetz Berlin na svojoj web stranici preko noći.

Sumnja na sabotažu

Djelomična obnova struje znači da je oko 38.000 kućanstava i više od 2000 tvrtki ostalo bez struje u okrugu Steglitz-Zehlendorf, a Stromnetz Berlin kaže da bi moglo potrajati do četvrtka poslijepodne da se problem u potpunosti riješi, objavio je Deuche Welle.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Prekid struje, zbog kojeg su mnogi od tih domova ostali bez grijanja, događa se u trenutku kada grad prolazi kroz vrlo hladne zimske uvjete.

U pogođenom okrugu nalazi se nekoliko domova za starije osobe i medicinskih ustanova. Hitne službe prebacile su stanovnike iz najmanje dva doma za starije osobe.

Nestanak struje uzrokovan je požarom na kabelskoj vezi preko kanala Teltow koji policija istražuje kao mogući podmetanje požara nakon što je pismo poslano vlastima preuzelo odgovornost.

Glasnogovornica berlinske senatorice za gospodarstvo Franziske Giffey rekla je da vlasti vjeruju da je iza požara stajao zlonamjeran čin.

Pojavilo se pismo u kojem se priznaje krivnja

Naime, služba državne sigurnosti, koja je odgovorna za politički motivirane zločine, primila je pismo u kojem se preuzima odgovornost, a čija je autentičnost, prema službenim izjavama, provjerena.

Stromnetz Berlin izjavio je da se u rujnu dogodio sličan napad na dva dalekovoda na jugoistoku grada, koji je bio politički motiviran.

Völlig dystopisch: Nach dem Stromausfall fährt die Polizei durch das menschenleere, stockfinstere und zugeschneite Berlin-Nikolassee und teilt per Lautsprecher mit, man solle für die Abendstunden batteriebetriebene Leuchten und Taschenlampen bereithalten. So gut wie die ganze… pic.twitter.com/TlmcZUXDi4 — Jan A. Karon (@jannibal_) January 3, 2026

Kako je objavio portal Heise, tvrtka Stromnetz Berlin najavljuje da bi veliki nestanak struje u jugozapadnom Berlinu mogao potrajati do sljedećeg četvrtka. U ovom požaru oštećeno je nekoliko visokonaponskih kabela. Glasnogovornik je izjavio da je izgradnja zamjenskih vodova vrlo složen i skup proces.

Podsjetimo, struja je nestala u subotu rano ujutro u berlinskim četvrtima Nikolassee, Zehlendorf, Wannsee i Lichterfelde.

Trgovine zatvorene, semafori ne rade

Zbog nestanka struje, mnogi nemaju grijanje. Mobilna telefonska usluga je poremećena. Trgovine su zatvorene, a semafori su ugašeni u pogođenom području.

Ako situacija potraje nekoliko dana, mnogi će morati razmisliti o pronalaženju alternativnog smještaja. Škole se također pripremaju za mogućnost da se redovna nastava neće održavati u doglednoj budućnosti. Najmanje jedna škola u Berlin-Lichterfeldeu ostat će zatvorena do četvrtka, prema njemačkoj tiskovnoj agenciji (dpa). Neki stanovnici lokalnih domova za starije i nemoćne premješteni su u druge objekte.

Berlins Südwesten im Dunkeln: Keine Ampeln, keine Straßenlaternen, viele Krankenwagen. Dazu glatte Straßen, kein Netz und Schneefall ohne Unterlass. Schon unheimlich. #stromausfall #berlin pic.twitter.com/4ma1xfpoRc — Sabine Schicketanz (@S_Schicketanz) January 3, 2026

Prema Stromnetzu Berlin, razmjeri nestanka struje usporedivi su sa sličnim incidentom u jugoistočnom Berlinu u rujnu, koji je u početku pogodio 50.000 kupaca. Taj je nestanak također trajao nekoliko dana.

POGLEDAJTE VIDEO Ovo je posljednji Madurov intervju prije pada: Zanimljivo je o čemu je tada pričao