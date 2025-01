OGROMAN NAPAD / Hakeri ukrali podatke o lokaciji milijuna ljudi: 'Ovo je prijetnja nacionalnoj sigurnosti'

'Ovo je nova vrsta hakiranja. To nisu samo osobni podaci, to su prilično intimni detalji o vašem životu i onome što radite i kako to radite', upozorava Graeme Stewart iz tvrtke za kibernetičku sigurnost