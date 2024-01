Aviokompanije su otkazale 102 odlazna i dolazna leta u zračnu luku u Dublinu zbog oluje koja će bjesniti ostatak dana, rekao je operater zračne luke. Oluja Isha također je primorala slijetanje 24 zrakoplova do 17:00, dok je 27 zrakoplova usmjereno u druge zračne luke, objavila je zračna luka Dublin na medijskoj platformi X.

Irska nacionalna meteorološka služba Met Eireann izdala je narančasto vremensko upozorenje rano u nedjelju za većinu zemlje, uključujući i Dublin, što znači da vjetrovi značajno mogu utjecati na ljude, infrastrukturu i aktivnosti u tome području.

Za dijelove zapada i sjeverozapada izdano je crveno upozorenje. Zračna luka Schipol u Amsterdamu otkazala je 130 letova predviđenih za ponedjeljak kao preventivnu mjeru zbog snažnih vjetrova koji se očekuju kad oluja Isha dođe do Nizozemske, priopćila je zračna luka u nedjelju.

Deseci tisuća ljudi bez struje

Gotovo 90 smrtnih slučajeva povezanih s vremenskim nepogodama zabilježeno je diljem SAD-a nakon što su zemlju prošli tjedan pogodile žestoke zimske oluje. Oregon je i dalje pod izvanrednim stanjem nakon jakih ledenih oluja. Deseci tisuća ljudi također je ostalo bez struje. Očekuje se da će se ledeni uvjeti zadržati do sredine tjedna. Iako je broj smrtnih slučajeva najveći u Tennesseeju i Oregonu, smrtni slučajevi zabilježeni su i u Illinoisu, Pennsylvaniji, Mississippiju, Washingtonu, Kentuckyju, Wisconsinu, New Yorku, New Jerseyju i drugdje.

U jednom incidentu u Portlandu, Oregon, prošle srijede, troje je ljudi umrlo od strujnog udara kada je snažan vjetar prouzročio pad dalekovoda i udario u vozilo u kojem su se vozili. Beba koja je bila u vozilu je preživjela. Druge smrti i dalje su pod istragom, uključujući smrt osobe koja je poginula u sudaru. Pet ljudi - za većinu se pretpostavlja da su beskućnici - umrlo je tijekom samo četiri dana u Seattleu, prema Associated Pressu.

U Mississippiju je vrijeme natjeralo službenike da upozore vozače da "voze samo ako je neophodno" i "budu svjesni poledice" na državnim cestama. Fakulteti i sveučilišta u državi odgodili su povratak studenata sa zimskih praznika zbog uvjeta.

Očekuje se da će se ledeni uvjeti i hladni vjetrovi nastaviti barem do početka tjedna.

Nakon toga očekuje se otopljenje, a neki meteorolozi upozoravaju da bi topli zrak i kiša mogli uzrokovati poplave u dijelovima Srednjeg zapada i sjeveroistoka SAD-a.