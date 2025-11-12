Velika korupcijska afera potresa Ukrajinu, suspendiran ministar pravosuđa

Ukrajinska vlada suspendirala je ministra pravosuđa Germana Galuščenka, objavljeno je u srijedu iz ukrajinske vlade, u jeku istrage o korupciji u energetskom sektoru.

Ukrajinske vlasti optužile su sedam osoba u vezi s navodnom shemom mita od 100 milijuna dolara u koju su uključeni visoki energetski dužnosnici, a koja je izazvala bijes javnosti i usmjerila pozornost na borbu Kijeva protiv korupcije.

Galuščenko, koji je prije toga obnašao dužnost ministra energetike, predmet je istražnih postupaka, priopćilo je u utorak njegovo ministarstvo. Nije precizirano je li to povezano sa slučajem korupcije u energetici koji istražuje Nacionalni antikorupcijski ured.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

'Primjeren scenarij'

Galuščenko se složio s odlukom vlade, rekavši da je "suspenzija za vrijeme trajanja istrage civiliziran i primjeren scenarij", u objavi na Facebooku.

"Branit ću se u sudnici i dokazati svoj stav", dodao je Galuščenko, ne otkrivajući detalje o uzrocima istrage.

Optužbe za mito u energetskom sektoru posebno su osjetljive za širu javnost, koja trpi svakodnevne dugotrajne nestanke struje u većem dijelu zemlje čak i prije nego što su počele hladne zimske temperature, dok se brani od masovnih ruskih napada na svoju infrastrukturu

POGLEDAJTE VIDEO: Korupcija u Varaždinu: Stričak otrkio kako se osjećao kad su mu istražitelji pokucali na vrata