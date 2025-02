Pripremaju se za 66 sati neprekidnog snijega

Velika Britanija mogla bi doživjeti 66-satni snježni nalet, odnosno gotovo tri uzastopna dana snijega prije kraja mjeseca, prenosi Daily Star.

Ljubičasti meteoalarm, mogao bi se ovog vikenda mogao oglasiti u Ujedinjenom Kraljevstvu, pokazuju to vremenske karte koje se temelje na podatcima Met Deska. Snježni pojas prvo je zahvatio Škotsku, a sad se kreće prema jugu kroz Englesku.

Tijekom vikenda, slabe atlantske fronte snažnije će napredovati prema unutrašnjosti, a donijet će kišu osobito u zapadnim i jugozapadnim područjima. Vjetrovi će pojačati, posebno u sjevernim dijelovima Ujedinjenog Kraljevstva.

Očekuje se razdoblje susnježice ili snijega u sjevernoj i sjeveroistočnoj Engleskoj i većim dijelovima Škotske. S druge strane, pojačano područje visokog tlaka, koje se nalazi u istočnom sjevernom Atlantiku i prema Grenlandu, moglo bi zadržati hladniji uzorak istočnije i sjeveroistočnije u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Očekuje se razdoblje susnježice ili snijega u sjevernoj i sjeveroistočnoj Engleskoj i većim dijelovima Škotske, zahladnjenje bi se moglo zadržati početkom sljedećeg tjedna s novim snježnim razdobljima ili susnježicom uglavnom u sjevernoj Engleskoj i sjeveroistočnoj Škotskoj.

U nastavku tjedna očekuju se jaki jugoistočni vjetrovi, a visok tlak će se pomaknuti dalje prema istoku. To bi značilo sve vlažnije i vjetrovito vrijeme, s povremenim razdobljima jake kiše ili pljuskova. Jugozapadni do zapadni vjetrovi vjerojatno će biti prilično jaki, ali centri niskog tlaka mogli bi prijeći na zapad ili sjeverozapad Ujedinjenog Kraljevstva. S obzirom na to, vrlo blagi jugo do jugozapadnjak mogao bi prevladavati u drugoj polovici sljedećeg tjedna.

