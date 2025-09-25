STRAŠNA BUKTINJA /

Vatrena kugla nad gradom, snimljen točan trenutak izbijanja eksplozije: 'Tresla mi se kuća'

Foto: X/screenshot

Uznemireni stanovnici na društvenim mrežama napisali su da su osjetili eksploziju

25.9.2025.
8:37
Erik Sečić
X/screenshot
Snažna eksplozija i požar izbili su u srijedu u skladištu u industrijskog zoni Groundwell u britanskom Swindonu, javlja Sky News

Hitna pomoć, vatrogasci i policija oko 19.30 sati pojurili su na teren i započeli s evakuacijom neposrednog područja. Ljudima koji žive u blizini savjetovali su da ne izlaze iz kuće, da zatvore prozore i zbog vlastite sigurnosti izbjegavaju područje industrijske zone.

Na licu mjesta bilo je najmanje 10 vatrogasnih i specijaliziranih vozila, među njima platforma s ljestvama i kamioni za vodu. Vatrogasna i spasilačka služba Dorseta i Wiltshirea priopćila je da se vatrogasci bore s velikim požarom i da ga pokušavaju staviti pod kontrolu. 

'Ogromna vatrena kugla'

Šire se fotografija i snimke buktinje, a na društvenoj mreži X osvanuo je i videozapis koji prikazuje trenutak u kojem dolazi do eksplozije. 

Uznemireni stanovnici na društvenim mrežama napisali su da su osjetili detonaciju. "Ogromna eksplozija, kuća mi se doslovno zatresla. Ogromna vatrena kugla... Iskreno se nadam na nitko nije ozlijeđen i da će hitne službe paziti na sve", napisala je Chloe Hackett.

"Tresla su mi se vrata, mislila sam da netko pokušava provaliti. Nadam se da su svi u redu i da nitko nije ozlijeđen", stoji u objavi Angele Willis

"Swindon doslovno govori", piše u jednoj objavi. 

POGLEDAJTE VIDEO: Zrakom je letjela plastika, vatrogasci su se danima borili sa stihijom

