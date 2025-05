Vatra progutala restoran i ubila 22 ljudi. Šire se zastrašujuće snimke buktinje: 'Ovo je lekcija'

U požaru u restoranu na sjeveroistoku Kine u utorak su poginule 22 osobe, izvijestila je službena novinska agencija Xinhua ne navodeći uzroke požara. Ovo je najnoviji u nizu sličnih smrtonosnih incidenata diljem zemlje posljednjih godina, piše Reuters.

Xinhua je izvijestila da je predsjednik Xi Jinping to nazvao "duboko otrežnjujućom lekcijom" i pozvao liječnike da se pobrinu za ozlijeđene, a lokalne dužnosnike da utvrde što je izazvalo požar i pronađu odgovorne.

Požar je izbio u restoranu u stambenom dijelu grada Liaoyanga u pokrajini Liaoning, izvijestila je državna televizija CCTV. Tri osobe su ozlijeđene.

Snimke koje kruže društvenim mrežama, uključujući X i kinesku platformu Douyin, a koje je potvrdio Reuters, prikazuju jarko narančaste plamenove koji su zahvatili izlog na razini ulice uz desetke parkiranih vozila. Vidio se dim kako kulja dok su bolničari pomagali ljudima na nosilima.

Hao Peng, tajnik pokrajinskog odbora vladajuće stranke Liaoninga, rekao je da su na mjestu događaja raspoređena 22 vatrogasna vozila i 85 vatrogasaca. Hao je rekao da su spasilački radovi na licu mjesta završeni i da su ljudi evakuirani.

Ovo je bio posljednji u nizu sličnih incidenata diljem zemlje posljednjih godina. U travnju je 20 ljudi poginulo u požaru koji je izbio u domu za starije osobe u sjevernoj pokrajini Hebei.

Curenje plina uzrokovalo je najmanje dvije velike eksplozije u stambenim područjima prošle godine, pri čemu je eksplozija u restoranu u pokrajini Hebei u ožujku usmrtila dvije osobe, a 26 ih je ozlijeđeno. Eksplozija u neboderu u južnoj pokrajini Shenzhen u rujnu usmrtila je jednu osobu.

