Na srpskoj autocesti Miloš Veliki, iz smjera Obrenovca prema Beogradu, došlo je jučer do strašne prometne nesreće. Poginuo je 50-godišnji vozač Fiata Punta nakon što se, vozeći u suprotnom smjeru, sudario s drugim vozilom. Njegov suvozač zadobio je teške tjelesne ozljede opasne po život i liječnici se bore da ga spase.

Vozačica Hyundaija, u kojega se 50-godišnjak zabio, zadobila je teške tjelesne ozljede, ali je pri svijesti prevezena u bolnicu u Zemunu.

"Tu uzrok može biti svašta, ali definitivno imamo sve više tih TikTok izazova među mladima i među malo starijima, tako da ne bi me iznenadilo da je to u pitanju. Na snimci koja se pojavila vidi se da je ruka suvozača van vrata vozila, je li je držao telefon, je li snimao, ne može se precizno vidjeti, ali ne bi me iznenadilo da je možda TikTok izazov", kazao je Mirko Koković iz Agencije za sigurnost prometa za Blic.

