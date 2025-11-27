Pakao u Hong Kongu i dalje traje! Troje uhićenih, broj mrtvih popeo se na 44
U srijedu je buknuo kompleks grada u kojem su stambeni neboderi
Strah o broju žrtava u katastrofalnom požaru raste nakon što je u srijedu počeo gorjeti kompleks visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Do četvrtka ujutro (po srednjoeuropskom vremenu) najmanje 44 ljudi poginulo je, a više od 270 ljudi vodi se kao nestali.
Vatrogasci se već jedan dan bore protiv vatrene stihije no još je nekoliko nebodera u plamenu.
Ključni događaji:
- Više od 40 ljudi poginulo je u katastrofalnom požaru nebodera u Hong Kongu
- Spasioci traže stotine nestalih ljudi nakon što je požar buknuo u nekoliko nebodera u stambenom kompleksu
- Najmanje 66 osoba primljeno je u bolnicu do 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, od kojih je 17 u kritičnom, a 24 u teškom stanju
- Vatrogasci i dalje gase nekoliko zgrada
- Tri muškarca uhićena su zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja u vezi s požarom. Policija je trojicu optužila za "grubi nemar".
Tijek događanja:
6.42 - Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut žrtvama požara i namijenio 2 milijuna juana (282.470 dolara) za hitnu pomoć Crvenog križa. Kineski tehnološki divovi Xiaomi i Tencent, kao i konglomerat odjeće Anta, najavili su donacije u ukupnom iznosu od 6,4 milijuna dolara Hong Kongu. Objave o požaru imale su više od milijardu pregleda u kontinentalnoj Kini, gdje vlada strogo nadzire društvene mreže, objavio je CNN.
Požar se proširio na "neobičan" način i pokrenuta je kaznena istraga, rekao je ministar sigurnosti Chris Tang. Hongkonška policija izjavila je da je uhitila trojicu muškaraca zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja - dva direktora i konzultanta građevinske tvrtke - te ih optužila za "grubi nemar". Vlasti će također istražiti jesu li građevinski materijali u skladu sa standardima zaštite od požara.
6.20 - Razorni požar koji se brzo proširio na više visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u Hong Kongu mnogi su gradski dužnosnici opisali kao neobičan događaj.
Sve je više pitanja o tome kako je požar u gradu punom nebodera, s inače jakim standardima javne sigurnosti i gradnje, mogao postati toliko smrtonosan, donosi CNN.
Požari nisu neuobičajeni u gusto naseljenom gradu od 7,5 milijuna ljudi, ali broj smrtnih slučajeva ostao je nizak, posebno u usporedbi sa smrtnim slučajevima u požarima u slično velikom gradu New Yorku, gradu s visokim zgradama.
No podaci pokazuju da je prosječan broj smrtnih slučajeva u požarima u Hong Kongu porastao u posljednjem desetljeću.
6.00 - Požar se proširio na sedam tornjeva u Wang Fuk Courtu, stambenom naselju u okrugu Tai Po u kojem je živjelo više od 4000 ljudi . Vatrogasci još uvijek rade na gašenju najmanje tri tornja u kompleksu, u kojem je živio nesrazmjerno visok postotak starijih stanovnika . Sada postoji velika zabrinutost da bi se zgrade mogle urušiti, donosi CNN.
Kompleks je bio u obnovi i okružen bambusovim skelama i sigurnosnim mrežama - građevinskom tehnikom koja je sveprisutna u Hong Kongu.
Najmanje 66 osoba primljeno je u bolnicu do 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, od kojih je 17 u kritičnom, a 24 u teškom stanju.
Sinoć su se vatrogasci koji su pokušavali doći do ljudi zarobljenih na gornjim katovima zapaljenih zgrada suočili s izuzetno visokim temperaturama i padajućim krhotinama , što je ometalo spašavanje, prema vatrogasnoj službi. Sinoć su vatrogasci pozvali one koji su ostali zarobljeni da zatvore vrata i prozore ljepljivom trakom i vlažnim maramicama .