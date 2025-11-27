Pakao u Hong Kongu i dalje traje! Troje uhićenih, broj mrtvih popeo se na 44

Strah o broju žrtava u katastrofalnom požaru raste nakon što je u srijedu počeo gorjeti kompleks visokih stambenih zgrada u Hong Kongu. Do četvrtka ujutro (po srednjoeuropskom vremenu) najmanje 44 ljudi poginulo je, a više od 270 ljudi vodi se kao nestali.

Vatrogasci se već jedan dan bore protiv vatrene stihije no još je nekoliko nebodera u plamenu.

Ključni događaji:

Više od 40 ljudi poginulo je u katastrofalnom požaru nebodera u Hong Kongu

Spasioci traže stotine nestalih ljudi nakon što je požar buknuo u nekoliko nebodera u stambenom kompleksu

Najmanje 66 osoba primljeno je u bolnicu do 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, od kojih je 17 u kritičnom, a 24 u teškom stanju

Vatrogasci i dalje gase nekoliko zgrada

Tri muškarca uhićena su zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja u vezi s požarom. Policija je trojicu optužila za "grubi nemar".

Tijek događanja:

6.42 - Kineski čelnik Xi Jinping izrazio je sućut žrtvama požara i namijenio 2 milijuna juana (282.470 dolara) za hitnu pomoć Crvenog križa. Kineski tehnološki divovi Xiaomi i Tencent, kao i konglomerat odjeće Anta, najavili su donacije u ukupnom iznosu od 6,4 milijuna dolara Hong Kongu. Objave o požaru imale su više od milijardu pregleda u kontinentalnoj Kini, gdje vlada strogo nadzire društvene mreže, objavio je CNN.

Požar se proširio na "neobičan" način i pokrenuta je kaznena istraga, rekao je ministar sigurnosti Chris Tang. Hongkonška policija izjavila je da je uhitila trojicu muškaraca zbog sumnje na ubojstvo iz nehaja - dva direktora i konzultanta građevinske tvrtke - te ih optužila za "grubi nemar". Vlasti će također istražiti jesu li građevinski materijali u skladu sa standardima zaštite od požara.

6.20 - Razorni požar koji se brzo proširio na više visokih stambenih zgrada u stambenom kompleksu u Hong Kongu mnogi su gradski dužnosnici opisali kao neobičan događaj.

Foto: Vernon Yuen/nexpher Via Zuma Press Wire/shutterstock Editorial/profimedia

Sve je više pitanja o tome kako je požar u gradu punom nebodera, s inače jakim standardima javne sigurnosti i gradnje, mogao postati toliko smrtonosan, donosi CNN.

It is heartbreaking to see Hong Kong experiencing a major housing estate fire affecting more than 4,600 residents. It has become global news, and even after 13 hours, it is still not under control. Sadly, 36 people have lost their lives, including a firefighter.

Please keep them… pic.twitter.com/nY4SmkzJ67 — Ying Tan (@YingTanForNY) November 26, 2025

Požari nisu neuobičajeni u gusto naseljenom gradu od 7,5 milijuna ljudi, ali broj smrtnih slučajeva ostao je nizak, posebno u usporedbi sa smrtnim slučajevima u požarima u slično velikom gradu New Yorku, gradu s visokim zgradama.

No podaci pokazuju da je prosječan broj smrtnih slučajeva u požarima u Hong Kongu porastao u posljednjem desetljeću.

6.00 - Požar se proširio na sedam tornjeva u Wang Fuk Courtu, stambenom naselju u okrugu Tai Po u kojem je živjelo više od 4000 ljudi . Vatrogasci još uvijek rade na gašenju najmanje tri tornja u kompleksu, u kojem je živio nesrazmjerno visok postotak starijih stanovnika . Sada postoji velika zabrinutost da bi se zgrade mogle urušiti, donosi CNN.

Kompleks je bio u obnovi i okružen bambusovim skelama i sigurnosnim mrežama - građevinskom tehnikom koja je sveprisutna u Hong Kongu.

Najmanje 66 osoba primljeno je u bolnicu do 8 sati ujutro po lokalnom vremenu, od kojih je 17 u kritičnom, a 24 u teškom stanju.

Sinoć su se vatrogasci koji su pokušavali doći do ljudi zarobljenih na gornjim katovima zapaljenih zgrada suočili s izuzetno visokim temperaturama i padajućim krhotinama , što je ometalo spašavanje, prema vatrogasnoj službi. Sinoć su vatrogasci pozvali one koji su ostali zarobljeni da zatvore vrata i prozore ljepljivom trakom i vlažnim maramicama .