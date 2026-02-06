Automobil smrskan u sudaru s kamionom: Dvoje mrtvih, žena i dijete (9) se bore za život
Žena i dijete su odmah sanitetom uz policijsku pratnju prevezeni u bolnic
Dvije su osobe poginule na licu mjesta u sudaru automobila i kamiona na Ibarskoj magistrali kod mjesta Vreoci u Srbiji rano ujutro. Žena i devetogodišnje dijete s teškim ozljedama hitno su prevezeni u Beograd.
Za sada nije poznato kako je došlo do nesreće, no od siline udarca automobil je gotovo potpuno uništen te je završio na livadi pored ceste.
Osim Hitne pomoći, intervenirali su i vatrogasci koji su morali rezati lim vozila kako bi došli do tijela i ozlijeđenih, prenosi srpski Telegraf.
Ženi i djetetu bore se za život
Liječnici dvama osobama iz automobila nisu mogli pomoći, nego tek ustanoviti smrt. Žena i dijete su odmah sanitetom uz policijsku pratnju prevezeni u bolnicu. Neslužbeno se navodi da oboje imaju ozljede opasne po život.
Promet je na toj dionici prekinut i preusmjeren na obilazne pravce. Stvaraju se gužve i kilometarske kolone.Vlasti mole vozače za oprez i strpljenje te da izbjegavaju ovaj potez dok se ne uklone smrskana vozila.
Očevidom rukovodi nadležno tužiteljstvo, koje će utvrđivati točak uzrok nesreće.
POGLEDAJTE VIDEO: Krš i lom na autocesti A6: Sudarili se kamioni, dvoje je ozlijeđeno