Umro srpski ratni zločinac Nebojša Pavković: Bio je privremeno na slobodi

U Beogradu je u 79. godini preminuo srbijanski general nekadašnje vojske SR Jugoslavije i haški osuđenik za ratne zločine na Kosovu Nebojša Pavković, koji je prije tri tjedna prijevremeno oslobođen iz finskog zatvora zbog zdravstvenih razloga, prenosi srpski Telegraf.

Osuđen je na 22 godine zatvora zbog zločina protiv čovječnosti nad lokalnim Albancima i kršenja zakona i običaja ratovanja. U istom procesu osuđeni su i i bivši potpredsjednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović i generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

Pavković je, naime, 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu. Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju predao se 2005. godine.

Pavković je rođen 10. travnja 1946. u selu Senjski Rudnik u općini Despotovac. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a učiteljsku školu u Aleksincu.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Haagu (MICT) donio je odluku prošlog mjeseca da se Nebojšu Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prijevremeno pusti na slobodu.

Po dolasku u Beograd, prebačen je na liječenje u Vojnomedicinsku akademiju.

