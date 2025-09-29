Ratni zločinac stigao u Beograd vladinim avionom: Pušten prijevremeno, u zatvoru je imao 'buran ljubavni život'

Srbijanski general nekadašnje vojske SR Jugoslavije i haški osuđenik za ratne zločine Nebojša Pavković nakon 20 godina u Haagu prijevremeno je oslobođen iz zatvora u Finskoj iz zdravstvenih razloga te je u nedjelju sletio u Beograd zrakoplovom srbijanske vlade.

General Pavković je 1999. godine, tijekom NATO bombardiranja tadašnje SR Jugoslavije, bio zapovjednik Treće armije Vojske SRJ na Kosovu, a Haški tribunal (ICTY) ga je 2009. osudio na 22 godine zatvora po optužnici za zločine protiv čovječnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja.

Sada 79-godišnji Paković se 2005. godine predao Međunarodnom kaznenom sudu za bivšu Jugoslaviju. U istom procesu osuđeni su i bivši potpredsjednik Vlade SR Jugoslavije Nikola Šainović i generali vojske i policije Sreten Lukić i Vladimir Lazarević. Prvostupanjske kazne smanjene su svima osim Pavkoviću.

Od učitelja do generala

Pavković je rođen 10. travnja 1946. u selu Senjski Rudnik u općini Despotovac. Osnovnu školu završio je u rodnom kraju, a učiteljsku školu u Aleksincu.

Vojnu karijeru započeo je na Vojnoj akademiji Kopnene vojske u Beogradu, koju j završio 1970. Obrazovanje je nastavio u Komandno-štabnoj akademiji Kopnene vojske gdje je diplomirao 1982., a 1988. završio je komandno-štabnu školu operatike, prenose srbijanski mediji.

Prve komandirske dužnosti obavljao je u Pješadijskoj školi rezervnih oficira u Bosni i Hercegovini, gdje je bio i referent za studije i unaprjeđenje nastave.

Nakon nekoliko godina u raznim brigadama i kabinetima, od 1994. preuzima više dužnosti u Prištinskom korpusu na Kosovu i Metohiji, gdje je komandirao od 1998. Bio je tako načelnik odijeljena za operativne poslove i obuku, načelnik stožera i komandant korpusa. General Treće armije postaje u prosincu 1998. godine i na toj funkciji ostaje sve do veljače 2000. godine.

Tada preuzima dužnost načelnika Generalštaba Vojske Jugoslavije i ostaje unatoč brojnim zahtjevima za njegovom smjenom.

U konačnici, smijenjen je ukazom predsjednika SRJ Vojislava Koštunice 2002. godine.

Pavković je nakon smjene osnovao stranku Narodni blok i kandidirao se na predsjedničkim izborima 2002. godine.

Optužnica protiv Pavkovića je otpečaćena u listopadu 2003., on se 2005. godine predao Tribunalu u Hagu, a presuda mu je pravomoćno potvrđena u siječnju 2014.

Oženio se u Haagu

Gostujući u emisiji Hit Tvit na TV Pinku, bivši srpski časnik JNA i osuđeni ratni zločinac Veselin Šljivančanin prije nekoliko godina tvrdio je da njegova jedinica nije predala vukovarske ranjenike paravojnim jedinicama, nego da su ih prebacili u bolnice i slobodni hrvatski teritorij, zbog čega je, otkriva, prvi predsjednik Hrvatske Franjo Tuđman pohvalio Nebojšu Pavkovića koji je rukovodio tom akcijom, prenio je to Kurir svojevremeno.

Pavković je, unatoč svemu, imao buran ljubavni život. Kurir navodi da je "uspješan, naočit i s izuzetnom vojnom karijerom" bio "magnet za žene". Vjenčao se pet puta. Zadnji je put "sudbonosno da" izrekao u Haagu, nakon što ga je četvrta supruga, inače puno mlađa od njega, ostavila dok je izdržavao kaznu.

Najpoznatija od njegovih supruga bila je Glorija Sotirov, koju su kolokvijalno zvali "generalica". Par se vjenčao 1995. i u braku su dobili sina Vuka. Devedesetih se pričalo da je htjela sazidati vilu u Miloševićevom susjedstvu na Dedinju. Navodno je tražila da joj ugrade i lift.

Međunarodni rezidualni mehanizam za kaznene sudove u Den Haagu (MICT) donio je odluku prošlog tjedna da se Nebojšu Pavkovića, zbog teškog zdravstvenog stanja, prijevremeno pusti na slobodu. Srbijanski predsjednik Aleksandar Vučić pozvao je generala Pavkovića prije polijetanja iz Finske za Beograd i poželio mu sretan put, navodi RTS.

Po dolasku u Beograd, general Nebojša Pavković bit će prebačen na liječenje u Vojnomedicinsku akademiju.

