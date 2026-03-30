Ukrajina tijekom noći udarila u rusko industrijsko srce: Šire se snimke buktinje
Ukrajinska strana još se nije službeno oglasila o napadu 750 kilometara u ruskom teritoriju
Ukrajinske snage navodno su tijekom noći 30. ožujka pogodile kemijsko postrojenje u ruskoj Samarskoj oblasti, izvijestili su ruski Telegram kanali.
Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dim koji se diže iz područja kemijske tvornice KuibyshevAzot u Tolyatti.
Guverner Samarske oblasti Vyacheslav Fedorishchev izvijestio je o napadu dronom na "industrijsko postrojenje u Tolyattiju". Nema informacija o detaljima i nastaloj materijalnoj šteti, ali nema žrtava.
Kyiv Independent nije mogao potvrditi navode ruskih dužnosnika dok se ukrajinska vojska za sad nije oglasila o napadu.
Postrojenje je već bilo na meti prije nekoliko dana, kada je 21. ožujka izbio požar u tvornici KuibyshevAzot i obližnjem postrojenju Togliattikauchuk. Napad na postrojenje dogodio se samo dvije noći nakon što su ukrajinske rakete Flamingo pogodile tvornicu eksploziva JSC Promsintez u obližnjem gradu Chapaevsk.
Samarska oblast, česta meta napada duboko unutar ruskog teritorija, nalazi se oko 750 kilometara od rusko-ukrajinske granice.
Ukrajina redovito gađa ruski vojno-industrijski kompleks kako bi oslabila ratni stroj Moskve.
The New Voice of Ukraine prenosi da su stanovnici čuli pet eksplozija i vidjeli bljeskove na nebu u više okruga.
