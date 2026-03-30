Ukrajina tijekom noći udarila u rusko industrijsko srce: Šire se snimke buktinje

Ukrajinske snage navodno su tijekom noći 30. ožujka pogodile kemijsko postrojenje u ruskoj Samarskoj oblasti, izvijestili su ruski Telegram kanali.

Fotografije i videozapisi objavljeni na društvenim mrežama navodno prikazuju dim koji se diže iz područja kemijske tvornice KuibyshevAzot u Tolyatti.

Guverner Samarske oblasti Vyacheslav Fedorishchev izvijestio je o napadu dronom na "industrijsko postrojenje u Tolyattiju". Nema informacija o detaljima i nastaloj materijalnoj šteti, ali nema žrtava.

⚡️❗️На росії у Тольятті, було завдано удару по хімічному заводу 🏭💥🔥 "КуйбишевАзот". pic.twitter.com/2tDPzzn0sF — UKRAINE NEWS UP (@by_Ukraine) March 30, 2026

Kyiv Independent nije mogao potvrditi navode ruskih dužnosnika dok se ukrajinska vojska za sad nije oglasila o napadu.

Postrojenje je već bilo na meti prije nekoliko dana, kada je 21. ožujka izbio požar u tvornici KuibyshevAzot i obližnjem postrojenju Togliattikauchuk. Napad na postrojenje dogodio se samo dvije noći nakon što su ukrajinske rakete Flamingo pogodile tvornicu eksploziva JSC Promsintez u obližnjem gradu Chapaevsk.

Tolyatti: Local residents report that the "KuibyshevAzot" chemical plant has come under attack. pic.twitter.com/RzLKkwLPhD — Exilenova+ (@Exilenova_plus) March 30, 2026

Samarska oblast, česta meta napada duboko unutar ruskog teritorija, nalazi se oko 750 kilometara od rusko-ukrajinske granice.

Ukrajina redovito gađa ruski vojno-industrijski kompleks kako bi oslabila ratni stroj Moskve.

Drones reportedly struck the KuibyshevAzot chemical plant in Tolyatti, Russia's Samara region.



There are also reports that a metallurgical plant in temporarily occupied Alchevsk, Luhansk region, may have been attacked. pic.twitter.com/9DNTVKHr1H — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) March 30, 2026

The New Voice of Ukraine prenosi da su stanovnici čuli pet eksplozija i vidjeli bljeskove na nebu u više okruga.

