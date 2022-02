Izbjeglice iz Ukrajine pristižu na zapadne granice sa susjednim zemljama. Dok se već nekoliko dana RTL-ova reporterka Leona Šiljeg pokušavala probiti do Poljske, o situaciji na granici sa Slovačkom je izvijestio njen kolega Goran Latković.

"Čuo sam se netom prije emisije s Ivanom Levinom koji iz Dalmacije vozi humanitarnu pomoć na slovačko-ukrajinsku granicu, a vratit će se s 15 izbjeglica. Kaže da se približava granici i da će u večernjim satima odraditi sav posao koji ima i vratiti se natrag. Neće biti niti prvi niti zadnji put da će dolaziti, jer su potrebe velike", rekao je Latković za RTL Danas s graničnog prijelaza Ubla.

Dosad je u Slovačku već ušlo oko 20.000 ukrajinskih izbjeglica, od čega je oko polovice stiglo upravo preko Uble. Kolone automobila su višekilometarske, ali ljudi uglavnom pristižu pješice.

"Nakon što prođu graničnu kontrolu dolaze do dijela gdje ih dočekuju kombiji, vatrogasni, policijski ili volonterski, koji ih dalje prevoze u okolna mjesta, a tamo ih dočekuju rodbina ili prijatelji. Svi koji iz Ukrajine idu prema Slovačkoj uglavnom već imaju organizirano gdje će nastaviti svoj put", izvijestio je Latković.

Žene sjede s telefonima u rukama

Za one koji, pak, ne mogu doći do svojih bližnjih ili nemaju kamo, organiziran je izbjeglički kamp 50 kilometara od graničnog prijelaza. "Uglavnom su tamo žene i djeca. Djeca kao djeca, našli su neku zanimaciju, igraju se jedni s drugima. Međutim, sve te žene sjede zabrinute tamo s telefonima u rukama, ne bi li dobile bilo kakvu poruku, informaciju ili poziv iz Ukrajine, od onih koji su tamo ostali", govori Latković i izdvaja nekoliko posebno emotivnih događaja.

"Jedan gospodin preveo je dijete preko granice, a tu ga je s ove stane dočekala majka, kleknula je na cestu, zagrlila dijete i briznula u plač. Danas dok smo snimali ovdje, stigla je jedna trudnica koja je jedva hodala, bila je u velikim bolovima, volonteri su je pridržavali, odveli su je u jedan grijani šator, ubrzo je stigla i hitna pomoć, a nakon toga su je odveli na porod", opisao je reporter RTL-a.

Dođu automobilima, prelaze pješice

Istaknuo je da većina žena i djece do granice dolaze automobilima, a potom ju prelaze pješice. To znači da su ih uglavnom dovezli muški članovi obitelji koji se vraćaju u bitku. Zbog toga među izbjeglicama vlada velika neizvjesnost. Ne znaju, hoće li više vidjeti svoje muževe, očeve, braću...

"Noć je pala i ovdje će biti još teža situacija, s obzirom na to da se nalazimo u planinskom predjelu, a za noćas su najavili snijeg. Uglavnom su ovdje ljudi na otvorenom, volonteri im dijele deke i tople napitke, no s obzirom na to da ukrajinska strana provodi jako stroge kontrole, većina ljudi ondje čeka na hladnoći", izvijestio je Latković.

Najnovije vijesti iz Ukrajine pratite OVDJE.