Strojnicom iz helikoptera razorili ruski Šahed: Objavljena nevjerojatna snimka

Ukrajinske snage rotirajućom strojnicom postavljenom na helikopter oborile su ruski dron Šahed-136, objavio je Economic Times (ET) u četvrtak.

Snimka nesvakidašnje akcije brzo je postala viralna na društvenim mrežama. Traje tek 14 sekundi, no iz prvog lica prikazuje kako ukrajinski vojnik u helikopteru Mi-8 iz strojnice MI134 pogađa dron.

Eksplozija nakon pada

Nakon paljbe, bespilotna letjelica počinje se nekontrolirano vrtjeti po zraku, a potom se strmoglavljuje prema tlu. Pada uz glasnu eksploziju, a u zrak se tada počinje uzdizati oblak dima.

Footage of a Ukrainian Mi-8 helicopter door gunner shooting down a Russian Shahed attack drone with a M134 Minigun. pic.twitter.com/9vQVBdsVMI — OSINTtechnical (@Osinttechnical) November 12, 2025

Zasad nije poznato gdje i kada je snimka nastala.

ET ističe da je ovo presretanje primjer koji pokazuje prilagodljivost obrane Kijeva protiv ruskih dronova.

