KAO NA FILMU /

Strojnicom iz helikoptera razorili ruski Šahed: Objavljena nevjerojatna snimka

Strojnicom iz helikoptera razorili ruski Šahed: Objavljena nevjerojatna snimka
Foto: X/screenshot

Zasad nije poznato gdje i kada je snimka nastala

13.11.2025.
16:21
Erik Sečić
Ukrajinske snage rotirajućom strojnicom postavljenom na helikopter oborile su ruski dron Šahed-136, objavio je Economic Times (ET) u četvrtak.

Snimka nesvakidašnje akcije brzo je postala viralna na društvenim mrežama. Traje tek 14 sekundi, no iz prvog lica prikazuje kako ukrajinski vojnik u helikopteru Mi-8 iz strojnice MI134 pogađa dron. 

Eksplozija nakon pada 

Nakon paljbe, bespilotna letjelica počinje se nekontrolirano vrtjeti po zraku, a potom se strmoglavljuje prema tlu. Pada uz glasnu eksploziju, a u zrak se tada počinje uzdizati oblak dima.

Zasad nije poznato gdje i kada je snimka nastala. 

ET ističe da je ovo presretanje primjer koji pokazuje prilagodljivost obrane Kijeva protiv ruskih dronova. 

POGLEDAJTE VIDEO: Moćni Posejdon sada ima i podmornicu koja će ga nositi, svijet u strahu od Putinovog torpeda

RusijaUkrajinaDron
KAO NA FILMU /
Strojnicom iz helikoptera razorili ruski Šahed: Objavljena nevjerojatna snimka