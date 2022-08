Društevnim mrežama kruže snimke napada ukrajinske vojske na ruski vojni konvoj dok je prelazio most kod hidroelektrane Nova Hakovka na južnoj bojišnici. Posljedice granatiranja bile su zastrašujuće pa uz većinu snimki ovog napada stoji i upozorenje da je rieč o "uznemirujućem sadržaju".

Snažni udari na rusku logistiku kod Hersona

Ukrajinska vojska proteklih je tjedana izvela snažne udare na rusku logistiku duž cijele južne bojišnice, uključujući dva mosta preko kojih se odvija opskrba dvadesetak bataljuna na području oko Hersona. Most kod hidroelektrane Nova Hakovka u petak je pogođen iz višecijevnog raketnog sustava HIMARS, jednog od onih koje je SAD dao Ukrajini.

Ukrajinske snage gađaju i drugi, za rusku vojsku važan most preko rijeke Dnjepar - Antonivski most kod Hersona. Na snimkama od prije nekoliko dana vide se precizni pogoci u jedan od potpornih stupova mosta. Taj most je ključan za opskrbu oko 20 tisuća ruskih vojnika na zapadnoj obali Dnjepra. Pored Antonivskog mosta, Rusi su počeli postavljati pontonski most koji ukrajinske snage zasad ne gađaju, očito čekajući da bude izgrađen do kraja.