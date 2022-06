Iako je papa Franjo više puta osudio rat u Ukrajini pa čak i zamolio Ruse da ne koriste pšenicu kao ratno oružje, Ukrajinci smatraju da on simpatizira Vladimira Putina. Na društvenim mrežama dijele karikaturu na kojoj on umjesto križa nosi slovo Z, jer je svojim nedavnim izjavama zbunio tamošnju javnost.

"Nisam siguran da je naoružavanje Ukrajine ispravan put. Ne vidimo cijelu dramu koja se odvija u pozadini rata koji je možda nekako bio ili izazvan ili nije spriječen". Moramo se odmaknuti od obrasca vuka i Crvenkapice. Protivim se pojednostavljenju prema kojem postoje samo dobri ljudi i zli ljudi", poručio je papa Franjo u posljednja dva intervjua.

"NATO je lajao pred vratima Rusije", nadodao je papa. No, samo se prisjetio svog razgovora s ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom nekoliko mjeseci prije početka rata u kojemu je Putin upravo to spomenuo. No, svi mediji su prenijeli kako je to rekao papa i hajka u Ukrajini je krenula. S druge strane, Poljaci, najveći europski katolici i saveznici Ukrajine, ne vjeruju da papa koristi iste fraze kao i Putin.

"Proputinovski mediji će iskoristiti papine izjave da kažu kako papa podržava Putina. Činjenica da papa to ne zna ga jednostavno diskreditira", govori za RTL poljski novinar Artur Sporniak, dok svećenik Pawel Guzynski dodaje: "Papa je naivni pacifist. Ne razumije tko je s druge strane u Moskvi."

Povijest se ponavlja

No, papa ipak razumije s kime se uhvatio u koštac, tvrdi urednik novina koje su objavile sporni intervju. "Tijekom tog intervjua papa kaže: 'Sad će reći da podržavam Putina, a to apsolutno nije točno'. No, ipak ukazuje na to da je rat postao testni poligon za oružje", kazao je urednik La Civiltà Cattolica, Antonio Spadaro.

Doista, inače otvoreni i progresivni papa koji je reformirao Katoličku crkvu te stalno upozoravao na prava seksualnih manjina, klimatske promjene, pedofiliju, redovito hvali hrabrost Ukrajinaca te osuđuje "infantilni, brutalni i destruktivni" rat. Poziva na mir i traži da se hrana ne koristi kao oružje.

Ipak, Politico piše kako se s Putinom i Katoličkom crkvom povijest ponavlja. Vatikan je 1929. potpisao Lateranske ugovore s Benitom Mussolinijem, a kasnije su sa SSSR-om vodili "istočnu politiku" neosuđivanja progona kršćana iza željezne zavjese.

"Ali isto tako papa, kao i svi njegovi prethodnici, pokušava tako tapkati u mraku, pokušava pronaći najbolji način. Ova izjava sa naoružanjem je prilično nespretna, ali ne treba sumnjati u dobre namjere Vatikana", objašnjava doktor pastoralne teologije i socijalne etike Dalibor Milas, dok komunikacijski stručnjak Mate Mijić dodaje: "Mislim da papa Franjo ovdje pokušava biti na strani dobra, a imati razumijevanja za zlo i nisam siguran da će takvo stajalište dati ikakvih pozitivnih rezultata."

'Ako nisi naš, njihov si'

"Drugim riječima, ako nisi naš, njihov si. Teško je izbjeći takvu paradigmu dok padaju bombe", objašnjava splitski franjevac Ante Vučković i dodaje: "U pozadini je da papa nije imenovao Rusiju kao agresora, nije upotrijebio riječ žrtva za Ukrajinu, a meni se čini iz naše hrvatske perspektive da je za žrtvu to iznimno važno da se kaže da je ona žrtva".

Kad je krenuo val posjeta europskih i američkih dužnosnika Kijevu i papa Franjo je o tome razmišljao. Ali, u zadnje vrijeme se u Vatikanu o tome uopće ne govori.

