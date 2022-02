Ponovljena zapadna predviđanja o ruskoj invaziji na Ukrajinu provokativna su i mogu imati štetne posljedice, izjavio je u nedjelju glasnogovornik Kremlja Dmitrij Peskov.

Američki predsjednik Joe Biden izjavio je u petak kako je uvjeren da je ruski predsjednik Vladimir Putin donio odluku o invaziji na Ukrajinu te da, iako još ima prostora za diplomaciju, očekuje da će Rusija napasti susjednu zemlju u narednim danima.

Rusija je više puta negirala optužbe da se priprema za invaziju na Ukrajinu.

Putin se ne obazire na izjave zapadnih čelnika, kazao je Peskov za javnu televiziju Rusija 1.

'Svaka iskra može izazvati nepopravljive posljedice'

"Činjenica je da to izravno dovodi do povećanja napetosti. Kada dođe do maksimalne eskalacije napetosti, kao što je sada slučaj na liniji razgraničenja (u istočnoj Ukrajini), svaka iskra, svaki neplanirani incident ili svaka manja neplanirana provokacija mogu prouzročiti nepopravljive posljedice", istaknuo je Peskov.

"Dakle, sve ovo ima, odnosno može imati, štetne posljedice. Svakodnevna objava datuma ruske invazije na Ukrajinu vrlo je štetna praksa", dodao je.

'Vrijeme je za sankcije'

Vrijeme je da Zapad uvede barem dio sankcija koje je pripremio protiv Rusije, rekao je u nedjelju ukrajinski ministar vanjskih poslova Dmitro Kuleba.

"Rusiju treba odmah zaustaviti. Vidimo kako se događaji odvijaju", izjavio je Kuleba.

Njegova je izjava uslijedila ubrzo nakon što su Rusija i Bjelorusija odlučile produžiti vojne vježbe u blizini ukrajinske granice. Zapadni čelnici upozoravaju na skoru rusku invaziju dok se sukobi pojačavaju u istočnoj Ukrajini.

„Vrijeme je za djelovanje. Službeno izjavljujem da postoje svi razlozi da se odmah može provesti barem dio sankcija pripremljenih protiv Rusije“, rekao je Kuleba na brifingu na minhenskoj konferenciji o sigurnosti.