Ukrajina je u ponedjeljak objavila da je na jugu i istoku zemlje napredovala u sklopu protuofenzive pokrenute prije dva mjeseca kako bi oslobodila teritorije što ih je okupirala Rusija. Na istoku zemlje bitka za Bahmut traje već godinu dana. Zauzeli su ga Rusi u svibnju nakon višemjesečnih krvavih borbi, a taj opustošeni grad, koji je postao simbol rata, sada brane moskovske trupe. "U sektoru Bahmut prošli su tjedan oslobođena 3 km2. A sveukupno je na južnome krilu sektora Bahmut već oslobođeno 40 km2", rekla je zamjenica ukrajinskog ministra obrane, Ganna Maliar.

Rusi su protufenzivu već proglasili propalom

Ukrajina ima veće probleme sjevernije u području oko Kupjanska. Ruske vlasti ponavljaju da je ukrajinska protuofenziva već propala. I Moskva je pokrenula ofenzivu na sjeveroistoku zemlje te prijeti gradu Kupjansku koji je Kijev oslobodio prošlog rujna. U četvrtak su ukrajinske vlasti bile primorane narediti evakuaciju više desetaka sela pred ruskim napredovanjem u ovom dijelu regije Harkiv.

U pogledu uspjeha ukrajinskih snaga na južnome frontu Maliar je bila nejasna kada je govorila o napredovanju ukrajinskih snaga. "Imamo neke uspjehe, a i u Hersonu traju akcije", rekla je.

Uz golemu vojnu pomoć zapadnih zemalja Ukrajina je u lipnju pokrenula opsežnu protuofenzivu da bi istjerala rusku vojsku s teritorija koje je okupirala.

Kijev se za operaciju pripremao mjesecima, gomilajući resurse i obučavajući regrute. No za to su vrijeme Rusi stvorili snažnu obranu, pa ukrajinska vojska napreduje uz velike poteškoće. U ponedjeljak je Kijev posjetio njemački ministar financija Christian Lindner. "Istaknuo sam da Ukrajini hitno treba naoružanje. Računamo na to da će naši partneri razumjeti situaciju i da se tako nešto ne može odgađati", kazao je gradonačelnik Kijeva Vitalij Kličko nakon razgovora s Lindnerom.