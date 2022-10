PUTIN I EROGAN ODRŽALI SASTANAK / Šest fotografija koje mnogima neće dobro sjesti: Ukrajina gori, svijet strahuje od nuklearnog armagedona, a oni razmjenjuju poglede kao zaljubljeni par

Ruski predsjednik Vladimir Putin je u četvrtak predložio svom turskom kolegi Recepu Tayyipu Erdoganu osnivanje "plinskog čvorišta" u Turskoj radi izvoza plina u Europu, u trenutku kada je doprema ruskog plina u EU poremećena zbog sankcija i istjecanja iz plinovoda Sjevernog toka. "Mogli bismo ispitati mogućnost osnivanja plinskog čvorišta na turskom teritoriju radi izvoza u druge zemlje", napose u Europu, rekao je Putin na sastanku s Erdoganom, na marginama regionalnog foruma u Kazahstanu. Ruski predsjednik je pohvalio Tursku koja se pokazala kao "trenutno najsigurniji pravac za dopremu" ruskog plina. To plinsko čvorište u Turskoj moglo bi ujedno poslužiti i za "reguliranje cijene" plina koja je "danas iznimno visoka", rekao je Putin. "Mogli bismo regulirati cijene a da se politika ne miješa u to", istaknuo je. O mogućnosti turskog posredovanja u ukrajinskom sukobu nije se govorilo na početku sastanka dvojice čelnika. Kremlj je u srijedu objavio da očekuje konkretan prijedlog turskog predsjednika u vezi s tim. Putinova inicijativa za plinsko čvorište u Turskoj dolazi u času kada su isporuke ruskog plina u Europu uvelike poremećene zbog zapadnih sankcija Rusiji, a EU razmišlja o ograničenju cijene plina zbog povećanja energetskih troškova prouzročenih ruskom invazijom na Ukrajinu. Uz to, četiri velika oštećenja kroz koja istječe plin pojavila su se krajem rujna na dvama plinovodima koji Rusiju povezuju s Njemačkom, a neke zemlje misle da su nastala kao posljedica podmorskih eksplozija.