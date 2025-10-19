Ukrajina dronovima gađala ključno plinsko postrojenje u Rusiji, pogođeni i Gazpromovi pogoni

Postrojenje za preradu plina Orenburg, najveće postrojenje te vrste na svijetu pogodili su ukrajinski dronovi i oštetili jedan njezin dio, no nijedan zaposlenik u napadu nije ranjen, rekao je u nedjelju guverner regije.

Guverner Jevgenij Solncev je na službenom Telegram kanalu objavio da je napad dronom prouzročio požar u radionici postrojenja, na čijem su gašenju angažirane hitne službe.

Prvi je put pogođeno ovo postrojenje, dio plinsko - kemijskog kompleksa Orenburg koji uključuje i Gazpromove proizvodne i prerađivačke pogone u Orenburškoj regiji s godišnjim kapacitetom od 45 milijardi prostornih metara plina.

Prekinute sve veze

U postrojenju se prerađuje plinski kondenzat iz naftnog i plinsko - kondenzatnog polja Orenburg, kao i iz kazahstanskog polja Karačaganak.

U odvojenoj je objavi guverner ruske Samarske oblasti, Vjačeslav Fedorišćev na društvenim mrežama izvijestio da je protuzračna obrana tijekom noći djelovala protiv ukrajinskih dronova te da su lokalni aerodrom i usluge mobilnog interneta privremeno prekinuti.

Ukrajina je prethodno pokušala napasti rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Ukrainian drones struck a gas processing station in the Orenburg region, Russia, last night. pic.twitter.com/0ipkXR5ms5 — (((Tendar))) (@Tendar) October 19, 2025

In what is very much a "hold my drone" moment, last night, the Ukrainian Armed Forces struck the Gazprom owned Orenburg Gas Processing Plant, the largest gas chemical complex in the world, with a processing capacity of 37.5 billion cubic meters of gas per year. pic.twitter.com/lSKdggaS3A — Daractenus (@Daractenus) October 19, 2025

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage protuzračne obrane tijekom noći oborile 45 ukrajinskih dronova, od čega 12 iznad Samarske oblasti, 11 iznad Saratovske oblasti i jednu iznad Orenburške oblasti.

Još nema reakcija iz Ukrajine, koja je od kolovoza pojačala napade na ruske rafinerije i ostala energetska postrojenja, nastojeći poremetiti opskrbu benzinom i lišiti Moskvu financiranja.

