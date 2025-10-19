POJAVILE SE SNIMKE /

Ukrajina dronovima gađala ključno plinsko postrojenje u Rusiji, pogođeni i Gazpromovi pogoni

Foto: Screenshot X

Ukrajina je od kolovoza pojačala napade na ruske rafinerije i ostala energetska postrojenja, nastojeći poremetiti opskrbu

19.10.2025.
12:35
Hina
Screenshot X
Postrojenje za preradu plina Orenburg, najveće postrojenje te vrste na svijetu pogodili su ukrajinski dronovi i oštetili jedan njezin dio, no nijedan zaposlenik u napadu nije ranjen, rekao je u nedjelju guverner regije.

Guverner Jevgenij Solncev je na službenom Telegram kanalu objavio da je napad dronom prouzročio požar u radionici postrojenja, na čijem su gašenju angažirane hitne službe.

Prvi je put pogođeno ovo postrojenje, dio plinsko - kemijskog kompleksa Orenburg koji uključuje i Gazpromove proizvodne i prerađivačke pogone u Orenburškoj regiji s godišnjim kapacitetom od 45 milijardi prostornih metara plina.

Prekinute sve veze

U postrojenju se prerađuje plinski kondenzat iz naftnog i plinsko - kondenzatnog polja Orenburg, kao i iz kazahstanskog polja Karačaganak.

U odvojenoj je objavi guverner ruske Samarske oblasti, Vjačeslav Fedorišćev na društvenim mrežama izvijestio da je protuzračna obrana tijekom noći djelovala protiv ukrajinskih dronova te da su lokalni aerodrom i usluge mobilnog interneta privremeno prekinuti.

Ukrajina je prethodno pokušala napasti rafineriju nafte u Samarskoj oblasti.

Rusko ministarstvo obrane priopćilo je da su njihove snage protuzračne obrane tijekom noći oborile 45 ukrajinskih dronova, od čega 12 iznad Samarske oblasti, 11 iznad Saratovske oblasti i jednu iznad Orenburške oblasti.

Još nema reakcija iz Ukrajine, koja je od kolovoza pojačala napade na ruske rafinerije i ostala energetska postrojenja, nastojeći poremetiti opskrbu benzinom i lišiti Moskvu financiranja.

