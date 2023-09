Wall Street Journal objavio je više članaka i komentara koji upozoravaju da je opoziv koji američkom predsjedniku Joeu Bidenu pripremaju republikanci baziran na ozbiljnim sumnjama koje treba, ako ništa drugo, do kraja istražiti.

U osvrtu "Questions About Biden Are Real Even if Trump Asks Them" na Wall Street Journal, Holman Jenkins upozorava da su u "Bidenovoj kampanji lagali kada su rekli da nikada nije prisustvovao večeri s predstavnikom ukrajinskog poslodavca svog sina", prenosi Jutarnji list.

Biden je lagao biračima, dodatno je presudio New York Times, kada je u predsjedničkoj debati 2020. tvrdio da njegova obitelj nije primila novac iz Kine te da je prijenosno računalo njegova sina, Hunter Bidena, ruska dezinformacija.

Jasan stav uredništva

Povjerljivi izvor FBI-ja, očito vjerodostojan agenciji, s poznatim vezama s Hunterovim poslodavcem iz Ukrajine, izvijestio je u više navrata da je vlasnik tvrtke tvrdio da je isplatio novac i Hunteru i Joeu.

Zanimljivo je da dio javnosti, više sklon demokratima i Bidenu, i dalje to sve zanemaruje.

U Wall Street Journalu procijenili su da je pitanje istrage aktivnosti, odnosno opoziva Joea Bidena, jedan od nacionalnih prioriteta.

U komentaru uredničkog odbora "There Is Evidence for an Impeachment Inquiry", kakvi se objavljuju samo kada medijska kuća ima jasno definiran stav o važnom pitanju, Wall Street Journal podsjeća na do sada objavljene provjerene indicije prema kojima je Hunter koristio moć svojeg oca dok je bio potpredsjednik Sjedinjenih Država, za poslove u Ukrajini i Kini.

Pet milijuna dolara mita

‘Bivši Hunterov poslovni partner Devon Archer kaže da je Joe Biden bio ‘brend‘ koji se prodaje, te da je kao potpredsjednik preko zvučnika sudjelovao s Hunterom i njegovim poslovnim suradnicima najmanje 20 puta u razgovorima, te da se također sastao ili večerao s Hunterom i njegovim stranim suradnicima. Među njima su ruski oligarsi, ukrajinski izvršni direktor protiv kojeg se vodi istraga zbog korupcije i kineski poslovni partner za čiju je kćer gospodin Archer misli da je Joe Biden napisao pismo preporuke za fakultet", navoedi se u komentaru uredničkog odobra Wall Street Journala o razlozima valjanosti istrage protiv Joea i Huntera Bidena.

"Doušnik FBI-a rekao je birou da je Mykola Zlochevsky, izvršni direktor Burisme, dao po 5 milijuna dolara mita Hunteru i Joeu. Ovo nije potvrđeno. Nedavno smo saznali da je Hunterov poslovni partner James Gilliar poslao e-poštom Hunteru i drugim suradnicima da 10 posto ugovora s kineskom energetskom tvrtkom CEFC ide ‘velikom momku‘. Bivši Hunterov poslovni partner Tony Bobulinski rekao je da je veliki tip bio Joe Biden", navodi se dalje.

Trag novca kroz najmanje 20 lažnih tvrtki

WSJ u uredničkom komentaru donosi i sljedeće informacije:

"Trag Bidenovog novca ide kroz najmanje 20 lažnih tvrtki; potpredsjednik je koristio različite pseudonime za e-poštu; a najmanje 170 financijskih transakcija povezanih s Hunterom ili Joeovim bratom Jamesom Bidenom označeno je Ministarstvu financija kao sumnjivo.

Dvojica agenata Porezne uprave, Gary Shapley i Joseph Ziegler, rekli su Kongresu da je Ministarstvo pravosuđa potkopalo njihovu istragu e-pošte i poreznih prijava Huntera Bidena. Biden je sve to zamagljivao od samog početka, poput poricanja u predizbornoj debati 2020. da je njegova obitelj primila novac iz Kine. Također se pozvao na lažnu tvrdnju bivših obavještajaca kako bi Hunterovo zloglasno prijenosno računalo proglasili ruskom dezinformacijom.

Njegova je administracija spriječila pokušaje Kongresa da dobije informacije koje traži i sada je uspostavila ratnu sobu za borbu protiv istrage. Reći da nema razloga za istragu znači negirati stvarnost svega što smo saznali o obiteljskom poslu Bidenovih."

Pad popularnosti, ali ne radi sumnjivih poslova

U komentaru Williama McGurna, "Impeaching Joe Biden", autor navodi da će se "možda ispostaviti da Joe Biden nije počinio zločin. Ali čak i ako nikada nije dobio ni novčića od poslovanja svog sina, njegova suradnja u Hunterovoj prodaji brenda Biden bila je korumpirana. Isto važi i za Ministarstvo pravosuđa predsjednika Bidena, koje je više puta sabotiralo saveznu istragu o Hunteru:

"Linija stranke je da nema dokaza da je Joe Biden profitirao od poslova svog sina. Ali administracija je spriječila svaki pokušaj da se dođe do istine, a Bijela kuća sada gradi ratnu sobu odvjetnika i komunikacijskog osoblja kako bi se borila protiv istrage. Neiskreno je tvrditi da nema dokaza dok radite prekovremeno kako biste osujetili svaki pokušaj pronalaženja dokaza."

Anketa CNN-a objavljena ovog mjeseca pokazala je da bi 67 posto Demokrata voljelo da Biden ne bude ponovno nominiran, što je veći postotak nego u anketi koju su tijekom ljeta proveli The New York Times i Siena College, a koja je pokazala da bi polovica radije voljela nekog drugog. U tihim razgovorima i neslužbenim okupljanjima, demokratski dužnosnici često priznaju svoju zabrinutost zbog starosti Bidena i opadanja rejtinga odobravanja. Ali javno projiciraju potpuno povjerenje u njegovu sposobnost da vodi i pobjeđuje", piše New York Times.