Glavni urednik tjednika Vreme, Filip Švarm, prisustvovao je subotnjem prosvjedu u Beogradu, a nedugo nakon što je su policija i žandarmerija rastjerali prosvjednike u izjavi za N1 televiziju izjavio je kako je "večeras u Beogradu vidio policijsko divljanje, lupanje prozora i vrata Skupštine", piše Jutarnji list.

"Imamo siledžijsku vlast, zadovoljnu samom sobom, koja ne želi čuti građane. Izbori su proglašeni najčišćim ikada, a bili su sve samo ne regularni. To je izazvalo narodni bijes, a onda imamo ovakve scene", izjavio je Švarm za Jutarnji nakon još jednog prosvjeda .

"Aleksandar Vučić je u kampanji uložio sav svoj politički autoritet i nitko se osim njega nije mogao vidjeti. Zbog toga nije dolazilo u obzir da on popusti ili uđe u dijalog sa oporbom, a oporba ako je htjela sačuvati kredibilitet morala je nešto učiniti, jer su to od nje očekivali i građani koji žele promjene", rekao je pa nastavio:

"Sinoćnja brutalna intervencija policije zapravo je bila zastrašivanje građana kako se prosvjedi ne bi nastavili i bivali sve masovniji. To je poprilično demaskiralo režim tako da je vjerujem da je Srbija ušla u jednu duboku političku krizu. Sklon sam vjerovati sa će se intenzitet prosvjeda sada samo pojačati. Pamtim razna nasilja na demonstracijama u Beogradu pa je tako i Slobodan Milošević itekako pribjegavao nasilju, a ovo u subotu bilo je dostojno Miloševića. Policija je samo tražila povod."

Švarm se osvrnuo i na teze da su napade na zgradu Skupštine grada Beograda predvodili neki nepoznati maskirani mladići, za koje oporba sumnja da su bili poslani od strane vladajućeg režima.

"Ne znam jesu li to bili neki provokatori ili momci koje je lupio adrenalin u mozak, ali to nije ni važno. Policija ni na koji način zapravo nije išla smirivati situaciju. Sa ili bez provokatora oni su čekali samo taj trenutak kada mogu intervenirati. To lupanje po prozorima i vratima događa se svugdje u svijetu na ovakvim demonstracijama i to nije nikakvo čudo. Da su pustili oporbenjake da se obrate sa balkona Skupštine to bi završilo bez ikakvog nasilja", smatra Švarm koji je ponudio i odgovor na pitanje hoće li EU ili SAD reagirati na ova događanja u Srbiji.

"Kada pogledamo slike koje su otišle iz Beograda vidimo da su tu zastupnici, tri žene i dva muškarca koji štrajkaju glađu, vidjeli smo policiju koja brutalno mlati građane, hapsi, baca suzavac… Što se Zapada tiče, i njihovi promatrači su gotovo svi zaključili da izbori nisu bili regularni, najmanje fer i pošteni tako da te slike koje idu iz Beograda prikazuju Vučiča kao neku vrstu Lukašenka. Kako i pod kojim uvjetima Zapad može reagirati, to je teško predvidjeti. To ćemo znati u narednih nekoliko dana. Ono što je sigurno da Vučić itekako ima s čim se cjenkati sa Zapadom, a to je Kosovo. On tu može biti maksimalno kooperativan u zamjenu za zatvaranje očiju kada je riječ o neregularnim izborima", zaključio je Švarm.

