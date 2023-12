Tisuće ljudi okupile su se u nedjelju navečer na sedmom prosvjedu poslije izbora održanih 17. prosinca za koje oporba tvrdi da su pokradeni i traži poništavanje, a u pokušaju mase da uđe u zgradu skupštine grada razbijeno je staklo na ulaznim vratima i okna na bočnim prozorima.

Policija je bacila suzavac na okupljene prosvjednike.

"Nema razilaženja večeras, ovo jedino otpor građana može riješiti", rekao je za N1 Aleksandar Jovanović Ćuta iz Ekološkog pokreta, objašnjavajući i kako zbog suzavca ne može duže govoriti. On je pozvao i sve građane da ne odustanu, kao i da sutra dođu na protest u što većem broju.

Oglasio se MUP

"MUP Srbije poziva sve učesnike prosvjeda u Beogradu, kao i organizatore da poštuju zakone, ne narušavaju javni red i mir i da se uzdrže od nasilnih pokušaja ulaska u zgradu Skupštine grada Beograda kao i ostale štićene objekte."

Mediji su za večeras najavili obraćanje predsjednika Srbije Aleksandra Vučića.

Vučić je ranije danas odbacio prigovore i optužbe da su izbori 17. prosinca bili neregularni i pokradeni, nazivajući oporbu "lažljivcima" i najavio konstituiranje parlamenta do kraja siječnja, a nove vlade u veljači, ali nije isključio mogućnost ponavljanja izbora u Beogradu.

Večerašnji prosvjed počeo je ispred sjedišta državnog izbornog povjerenstva, a potom se mnoštvo preselilo ispred skupštine Beograda. Pri pokušaju ulaska u zgradu razbijeno je staklo na ulaznim vratima te dva bočna prozora.

S unutarnje strane vrata su policijske snage s opremom za razbijanje demonstracija, štitovima i kacigama koje sprečavaju masu da uđe. Jedan od zaštitara prethodno je od prosvjednika zatražio da se sklone i upozorio ih da čine "kazneno djelo".

Uz skandiranje "ulazi, ulazi" i "izlazite napolje" iz mase se čuju psovke upućene predsjedniku Srbije Aleksandru Vučiću. Čelnici oporbene koalicije pozvali su građane da im se pridruže.

Vučić tvrdi da nema revolucije

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić obratio se javnosti te je rekao da nikakva revolucija nije u tijeku te da se večeras na skupu okupilo 2490 ljudi.

"U ovom trenutku je oko 1195 ljudi. Istovremeno vam želim reći da su neki pokazali svoje lice. Danima smo na to ukazivali i danima smo govorili da se za to spremaju. Danima smo upozoravali inozemni faktor, što je to što se događa i mnogi su se pravili naivni i nisu htjeli čuti što je to što se događa. Hvala onim stranim službama koje su nam davala te podatke, kako bi točno znale što batinaši spremaju. Oni koji se kunu u borbu protiv nasilja pokazali su da su pravi nasilnici. Žele da unište naše gradove i zemlju, rekao je Vučić, prenosi Kurir.

Kaže da su iz cijele Srbije stigle tisuće poziva ljudi koji žele braniti zemlju te ih je zamolio da to ne čine. "Država je dovoljno jaka i moćna, branit će demokraciju i izbornu volju građana. I to je sve što trebate znati. Izgrednici i nasilnici bit će privedeni, a potom će reagirati nadležna državna tijela.", rekao je predsjednica te dodao da se mnogi u regiji raduju i slave "revoluciju" u Beogradu.

"To je proizvod puno ozbiljnijih geopolitičkih okolnosti u kojima se pokušava urušiti samostalnost i neovisnost Srbije. Čuvat ćemo slobodu Srbije jer je to najveća vrednost. Mi ćemo braniti našu Srbiju, samo vas molim da čuvate mir. Budite mirni, zemlja je sigurna i nećemo im dopustiti da unište zemlju. Spasit ćemo svoju kuću. Živjela Srbija, živjela sloboda!", poručio je Vučić.