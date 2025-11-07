Učenik u Srbiji donio nož u školu i prijetio drugima, a policija ne reagira: 'Nećemo djecu slati na nastavu'

Učenik sedmog razreda jedne osnovne škole u srpskom Majuru u srijedu je donio nož na nastavu, što je uznemirilo učenike, ali i roditelje u četvrtak svoju djecu nisu pustili u školu.

Dječak koji prema riječima roditelja često radi probleme, je navodno izvadio nož pred drugim učenicima koji su odmah alarmirali učitelje. Nož mu je oduzet, a razrednik je odmah sazvao roditeljski sastanak.

Roditelji ljuti

"Mislimo da škola ne radi dovoljno kako bi zaštitila našu djecu, mi smo odlučni da djecu ne šaljemo u školu, dok se ova situacija ne riješi. Ovog puta sva sreća nitko nije povrijeđen, ali ne smijemo čekati da se nešto dogodi, tražimo reakciju nadležnih", ispričala je za Šabačke novosti zabrinuta majka.

Majka djeteta kojemu je učenik navodno prijetio nožem sve je prijavila policiji, koja nije reagirala uz objašnjenje da nema elemenata kaznenog djela.

Škola je potvrdila incident, navodeći da su proveli sve hitne procedure i obavijestili nadležne institucije.

Protiv učenika je, neslužbeno, pokrenut disciplinski postupak.

