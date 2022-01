Vyacheslav Matrosov, otac iz Rusije koji je prisilio svog prijatelja Olega Sviridova pedofila koji mu je silovao šestogodišnju kćer, da si sam iskopa grob te ga nakon toga nožem ubio, neće biti optužen za ubojstvo.

Prve sumnje govorile su da je otac ubio pedofila Sviridova, no sada je sud odlučio drugačije.

34-godišnjak se prvobitno suočio s istragom ubojstva, no od toga odustalo, rekli su izvori bliski slučaju. Prema navodima medija, bit će optužen za poticanja Sviridova da si oduzme život, za što je kazna manja.

Imao podršku mještana

Izvori bliski slučaju otkrili su da su forenzički dokazi pokazali da otac djevojčice nije ubo Sviridova u šumi, gdje je njegovo tijelo kasnije pronađeno u improviziranoj grobnici, pišu strani mediji.

Matrosov je inače imao ogromnu podršku mještani sela Pribrežnoje, koji su mu prikupili novac za troškove obrane. U peticiji koju je potpisalo 2500 ljudi tražilo se da bude potpuno oslobođen i proglašavaju ga herojem. Inače, strahuje se da je Sviridov zlostavljao još dvoje djece u selu.

Scenu gdje se dva bivša prijatelja svađaju zatekla je supruga oca koji je ubio prijatelja.

'Cijela sam se tresla'

"Suprug mi je bio histeričan, šokiran. Nikad ga nisam vidio takvog. Trebalo mu je dosta vremena da dođe k sebi i da mi objasni. Drhtavim rukama izvadio je Olegov telefon i pokazao mi video. Ne možete zamisliti kako sam se osjećala kad sam to vidjela. Vrtjelo mi se i bilo mi je mučno. Cijela sam se tresla. Nisam mogla vjerovati svojim očima da je to naše dijete u videu. Onda je moj muž počeo plakati. Stalno je ponavljao: 'On je moj najbolji prijatelj, vjerovao sam mu kao sebi'."

Bit će suočen s kaznenim progonom za "poticanje osobe na samoubojstvo ili pokušaj samoubojstva prijetnjama ili zlostavljanjem", što nosi kaznu od najviše šest godina.