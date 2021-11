Nekoć bogatašica, a danas zatvorenica. To je životni put 59-godišnje Ghislaine Maxwell. Od mondenog života do skučene samice njujorškog zatvora dovela ju je ljubavna veza s milijarderom i osuđenim pedofilom Jeffreyjem Epsteinom. Ona u pritvoru već 16 mjeseci čeka suđenje za podvođenje i seksualno zlostavljanje maloljetnih djevojaka.

Na suđenju, koje počinje krajem ovoga mjeseca svjedočit će četiri zlostavljane žene. Jedna od njih je Annie Farmer, koja tvrdi da se Maxwell prema njoj ponašala poput starije sestre, prije nego što ju je seksualno napastovala 1996. godine. "Ona je seksualna predatorica koja nikad nije pokazala kajanje", rekla je Farmer.

Virginia Roberts je također jedna od žrtava. Ona optužuje britanskog princa Andrewa da je koristio "usluge" Ghislaine Maxwell. "Epstein je bio bolesni pedofil, ali ona je mozak iza operacija", rekla je Roberts.

Jedna od žrtava, koja je ostala anonimna izjavila je kako su "mislile da je poput Mary Poppins jer se uvijek ponašala kao da nam je prijateljica i imala je taj simpatični britanski naglasak. Ali, ispostavilo se da je čudovište u dizajnerskoj odjeći. Namamila nas je. Znala je točno što radi. Nadam se da će trunuti u paklu".

Tvrdi da je nevina

Maxwell je uhićena 11 mjeseci nakon Epsteinova samoubojstva. U tom su trenutku vlasti podigle optužnicu protiv nje zbog podvođenja maloljetnica Epsteinu između 1994. i 2004. godine. Neke od njih optužile su Epsteina, ali i princa Andrewa za silovanje, a znakovit je bio i posjet bivšeg američkog predsjednika Billa Clintona Epsteinovom privatnom otoku na Karibima.

Unatoč optužbama, Ghislaine Maxwell i dalje tvrdi da je nevina. Četiri puta je tražila puštanje na slobodu uz jamčevinu. No, svaki je put njen zahtjev odbijen. U svojoj ispovijesti, koju donosi Daily Mail, ona tvrdi da je njen život pakao te da ju neprekidno zlostavljaju i napadaju u zatvoru.

"Cijelo ovo vrijeme nisam pojela niti jedan hranjiv obrok. Nisam spavala ni minute s ugašenim svjetlima, a neonske lampe su mi oštetile oči. Ne daju mi da spavam bez prekidanja. Svakih 15 minuta pali se svjetlo. Slaba sam, krhka zdravstveno. Nemam energije. Umorna sam. Nemam čak ni cipele odgovarajućeg broja. Daju mi trulu hranu. U jednoj jabuci su bili crvi. Ne dopuštaju mi tjelovježbu", požalila se Maxwell.

Život u samici

Iako je velika razlika živjeti u više od milijun dolara vrijednoj kući u New Hampshireu, od života u samici od nekoliko kvadrata, mnogi tvrde da osoba s takvom optužnicom ne zaslužuje nimalo sućuti ili empatije.

"Kada sam dovođena pred sud, to je bilo u lancima oko ruku i nogu, koji su ostavili posljedice na mojim zglobovima. Hrana koju dobivam izgleda kao da je prošla Černobil. Salate su pune plijesni, jabuka puna crva, a dali su mi i crnu trulu bananu. Kruh je bio tako mokar da si ga mogao iscijediti", požalila se Maxwell na zatvorske uvjete te nastavila:

"Isprva sam se tuširala svaki dan, ali prestala sam jer su mi čuvari jezivi i cijelo me vrijeme promatraju. Išla sam i na zahod s otvorenom kanalizacijom na kojem me je često gledao prijateljski nastrojen štakor. Rekla sam čuvarima, ali ništa nisu napravili dok štakor jednoga dana nije krenuo na čuvara koji se jako prepao. Optužili su me da sam neuredna, a zapravo su to bile mrlje od hrane na mojoj posteljini. Svoje rublje perem sama. Stroj za pranje je tako glasan da ga zovemo space shuttle.

Jednom su me tako nasilno gurnuli da mi je donje rublje završilo tamo gdje mu nije mjesto. Moju poštu pregledavaju, čim dođem na telefon čuvari se sjate kako bi me prisluškivali", rekla je Maxwell koja se ipak nekako usjepla snaći u zatvoru te uspostaviti kakav-takav odnos sa svojim zlostavljačima.

"Dajem im savjete što i gdje jesti. Kažem im koje knjige čitam. Bili su impresionirani kada su vidjeli kako sam sama dobro uspjela pošišati kosu škarama za nokte. Poručili su mi da otvorim salon", rekla je Maxwell.

80 godina zatvora

Njena obrana smatra da je ona žrtva gnjusnih nedjela koje je počinio Epstein te će svoju obranu temeljiti na tome da netko mora odgovarati za to. Tužitelji, pak, drže da je Maxwell svjesno podvodila maloljetnice Epsteinu i njegovim prijateljima. Ako bude proglašena krivom, prijeti joj kazna od 80 godina zatvora.

Ghislaine Maxwell potječe iz bogate i osramoćene obitelji. Njen otac bio je medijski magnat Robert Maxwell, koji je poginuo 1991. u padu s jahte na Tenerifeu. Nakon njegove smrti se doznalo da je opljačkao mirovinski fond vlastitih novina. Njena braća, Ian i Kevin, su kasnije oslobođeni optužbi za prijevaru na račun očevih tvrtki.