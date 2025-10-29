Nova tragedija samo par dana nakon potresa: Srušila se zgrada od sedam katova, dvije osobe poginule

Dvije osobe su poginule, a tri su ozlijeđene nakon što se u srijedu u sjeverozapadnom turskom gradu Gebzeu srušila zgrada od sedam katova, piše

İlhami Aktaş, guverner Gebzea, ranije je izjavio da svih pet žrtava pripada istoj obitelji. Stotine radnika iz Uprave za upravljanje katastrofama i izvanrednim situacijama (AFAD) uključene u spasilačke operacije na mjestu događaja.

Uzrok urušavanja zgrade trenutačno nije poznat. Zinnur Büyükgöz, gradonačelnik Gebzea, rekao je da je to možda uzrokovano izgradnjom obližnje podzemne željeznice.

Incident u Gebzeu dogodio se samo nekoliko dana nakon potresa magnitude 6,1 koji je u ponedjeljak pogodio zapadnu Tursku, uzrokujući urušavanje triju zgrada i dvokatnice u gradu Sındırgıju u pokrajini Balıkesir.

Ukupno 22 osobe su ozlijeđene u padovima uzrokovanim panikom, rekao je İsmail Ustaoğlu, guverner Balıkesira.

Podsjetimo, u siječnju su dvije osobe poginule nakon urušavanja četverokatnice u Konyi, a vlasnicima trgovina sudi se zbog navodnog uklanjanja potpornih stupova.

