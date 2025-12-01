U šumi pronašli tijelo nestale trudnice (22): Beba nije bila u njezinoj utrobi! Traje potraga

Trudna Amerikanka Rebbeca Park (22) nestala je nekoliko dana prije termina 4. studenog. Bila je u 39. tjednu trudnoće. Izašla je iz majčine kuće i tada joj se izgubio svaki trag. Rebbeca je 25. studenog pronađena mrtva u šumi u Michiganu.

Nalazi obdukcije su pokazali da beba više nije bila u njezinom tijelu, a policija nije htjela otkrivati više detalja. Sada je pokrenuta opsežna potraga za bebom, piše Metro.co.uk.

Svjedoci su rekli da je posljednji put viđena kako ulazi na suvozačevo mjesto u tamnom automobilu ispred kuće. Kod sebe je imala 2000 dolara nasljedstva koje je taj dan dobila. Nekoliko dana kasnije, njezin telefon pronađen je u blizini kuće njezine majke.

Njezin zaručnik, Richard Lee Falor (43) i njezina 21-godišnja sestra, Kimberly Park, uhićeni su, ali nisu optuženi u vezi s Rebeccinom smrću. Falor, osuđeni seksualni prijestupnik, pritvoren je iste noći kada je Rebeccino tijelo pronađeno samo 80 kilometara od mjesta gdje je posljednji put viđena.

Prijeti mu doživotni zatvor

Optužen je za dva zločina povezana s drogom i sada mu prijeti doživotna kazna zatvora. Određena mu je jamčevina od milijun dolara. Razgovarao je s medijima nakon njezinog nestanka.

"Becca je rekla svojoj mami: 'Čekaj. Netko će me pokupiti. Ovo je nešto što moram učiniti. Žao mi je'“, rekao je Falor. Ispričao je da ju je pokupio crni sedan.

"Ona i ja smo zajedno nešto više od dvije godine, i čak i kada nije u mojoj blizini, uvijek je u kontaktu sa mnom. Ja, njezina mama i sestra, zvali smo sve bolnice. Samo želim znati da je ona sigurna. Naš sin je siguran", rekao je Falor.

Kimberly je pritvorena i optužena za manipuliranje dokazima u kaznenom postupku, laganje policajcu tijekom istrage nasilnog zločina i podnošenje lažnog policijskog izvješća o teškom kaznenom djelu. Zadržana je u zatvoru okruga Wexford uz jamčevinu od 750.000 dolara.

'Šutjeli smo jer nam je stalo'

Uzrok Rebeccine smrti još se istražuje, a policija je izjavila da zbog prirode slučaja javnosti mogu objaviti samo "izuzetno ograničene“ informacije.

Njezina posvojiteljica Stephanie Park rekla je da je šutjela tijekom potrage kako bi zaštitila svoju obitelj, ali sada želi da ljudi znaju da Becca ima obitelj.

"Šutjeli smo jer nam je stalo. Željeli smo da se pronađe. Nismo željeli nikoga tko bi bio uključen na ovaj način kako bi se mogla pronaći. Nikada nisam sumnjala da je pobjegla s bebom. Stoga smo se pripremali za ovaj ishod. Bila je duboko voljena. Bila je. Imala je neke mentalne bolesti i neke probleme. Bila je voljena osoba, ali imala je svoje probleme. Zaslužuje da je se pamti kao slatku djevojku kakva je bila kad je bila mlađa", dodala je.

