U sudaru s kamionom djevojčica (2) ispala iz auta, otac je spašavao

Ukrajinka pobjegla iz razorenog doma u 'obećanu' zemlju: Ubio je beskućnik na kolodvoru
Jučerašnji dan roditelji dvogodišnje Ruskinje vjerojatno će do kraja života slaviti kao njezin drugi rođendan.
Incident se dogodio kada je njezin otac zbog poledice izgubio kontrolu nad Mitsubishijem. Automobil se tada počeo vrtjeti cestom te ubrzo udario u bočnu stranu nadolazećeg kamiona. U tom je trenutku djevojčica završila na podu suprotnog traka hladne ceste.
U susret joj je dolazilo još nekoliko kamiona, no vozači su, na sreću, bili pribrani te su je uspješno zaobišli. Ubrzo je iz Mitsubishija izletio i njezin otac te je zgrabio i vratio u sigurnost automobila.