U sudaru s kamionom djevojčica (2) ispala iz auta, otac je spašavao

Incident se dogodio kada je njezin otac zbog poledice izgubio kontrolu nad Mitsubishijem. Automobil se tada počeo vrtjeti cestom te ubrzo udario u bočnu stranu nadolazećeg kamiona. U tom je trenutku djevojčica završila na podu suprotnog traka hladne ceste.

U susret joj je dolazilo još nekoliko kamiona, no vozači su, na sreću, bili pribrani te su je uspješno zaobišli. Ubrzo je iz Mitsubishija izletio i njezin otac te je zgrabio i vratio u sigurnost automobila.