U sudaru s kamionom djevojčica (2) ispala iz auta, otac je spašavao

Jučerašnji dan roditelji dvogodišnje Ruskinje vjerojatno će do kraja života slaviti kao njezin drugi rođendan.

23.1.2013.
16:30
Ivana Barać
Net.hr
Incident se dogodio kada je njezin otac zbog poledice izgubio kontrolu nad Mitsubishijem. Automobil se tada počeo vrtjeti cestom te ubrzo udario u bočnu stranu nadolazećeg kamiona. U tom je trenutku djevojčica završila na podu suprotnog traka hladne ceste.

U susret joj je dolazilo još nekoliko kamiona, no vozači su, na sreću, bili pribrani te su je uspješno zaobišli. Ubrzo je iz Mitsubishija izletio i njezin otac te je zgrabio i vratio u sigurnost automobila.

