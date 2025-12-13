Poljaci otkrili tajni tunel! Vodi iz Bjelorusije, u njemu se skrivalo 180 ljudi

Poljska granična služba otkrila je više od 180 migranata koji su u zemlju ilegalno pokušali ući kroz tunel prokopan ispod brane u blizini mjesta Narewka u regiji Podlasje, javlja Euronews.

Zahvaljujući integriranim elektroničkim sustavima, granična služba ih je brzo locirala nakon što su izašli iz tunela. Uhićeno je više od 130 migranata a potraga za ostalima još traje.

Foto: X/screenshot

Tunel je dugačak gotovo sto metara i visok oko 1,5 metara. Ulaz, skriven u šumi na bjeloruskoj strani, bio je udaljen oko 50 metara od granice, dok je izlaz bio smješten samo 10 metara od poljske granice.

U potrazi su sudjelovali i vojnici, policajci te psi tragači, što je omogućilo brzo privođenje većine migranata.

🚨 Kolejny podkop wydrążony pod linią polsko - białoruskiej 🇵🇱-🇧🇾 granicy państwowej ❗️



Kilkudziesięciometrowy tunel pod barierą i drogą techniczną miał około 1,5 m wysokości. Jego ukryte w lesie wejście znajdowało się około 5⃣0⃣ metrów po białoruskiej stronie granicy, wyjście… pic.twitter.com/AOzcs0sIoZ — Straż Graniczna (@Straz_Graniczna) December 12, 2025

Privedena i dva vozača

Među uhićenima su bili uglavnom državljani Afganistana i Pakistana, no u skupini su bile i osobe iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Istovremeno su privedena i dva vozača. Riječ je o 69-godišnjem Poljaku i 49-godišnjem Litavcu. Sumnjiči ih se za krijumčarenje migranata prema zapadnoj Europi.

Četvrti tunel u toj regiji

Daljnje istrage su u tijeku. Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili službenici Podlaskog odjela Granične službe.

Granična služba naglasila je da je, zahvaljujući kombinaciji elektroničkih i fizičkih mjera zaštite, bilo moguće brzo reagirati na ovakve pokušaje probijanja državne granice.

