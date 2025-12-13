FREEMAIL
Poljaci otkrili tajni tunel! Vodi iz Bjelorusije, u njemu se skrivalo 180 ljudi

×
Foto: X/screenshot

Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili službenici Podlaskog odjela Granične službe

13.12.2025.
17:57
Franka Kopilaš
X/screenshot
Poljska granična služba otkrila je više od 180 migranata koji su u zemlju ilegalno pokušali ući kroz tunel prokopan ispod brane u blizini mjesta Narewka u regiji Podlasje, javlja Euronews.

Zahvaljujući integriranim elektroničkim sustavima, granična služba ih je brzo locirala nakon što su izašli iz tunela. Uhićeno je više od 130 migranata a potraga za ostalima još traje.

Poljaci otkrili tajni tunel! Vodi iz Bjelorusije, u njemu se skrivalo 180 ljudi
Foto: X/screenshot

Tunel je dugačak gotovo sto metara i visok oko 1,5 metara. Ulaz, skriven u šumi na bjeloruskoj strani, bio je udaljen oko 50 metara od granice, dok je izlaz bio smješten samo 10 metara od poljske granice.

U potrazi su sudjelovali i vojnici, policajci te psi tragači, što je omogućilo brzo privođenje većine migranata.

Privedena i dva vozača

Među uhićenima su bili uglavnom državljani Afganistana i Pakistana, no u skupini su bile i osobe iz Indije, Nepala i Bangladeša.

Istovremeno su privedena i dva vozača. Riječ je o 69-godišnjem Poljaku i 49-godišnjem Litavcu. Sumnjiči ih se za krijumčarenje migranata prema zapadnoj Europi.

Četvrti tunel u toj regiji

Daljnje istrage su u tijeku. Ovo je četvrti takav tunel koji su ove godine otkrili službenici Podlaskog odjela Granične službe.

Granična služba naglasila je da je, zahvaljujući kombinaciji elektroničkih i fizičkih mjera zaštite, bilo moguće brzo reagirati na ovakve pokušaje probijanja državne granice.

POGLEDAJTE VIDEO: U Hrvatsku je deportirano preko 1000 migranata: Evo kakva ih procedura sada čeka

PoljskaBjelorusijaMigrantiTunel
najčitanije
