FREEMAIL
Registriraj se
Ako imaš postojeću Voyo pretplatu i registriraš se s istim mailom, uživat ćeš u net.hr portalu bez oglasa.
  • Najmanje 8 znakova
  • Barem jedan broj
  • Barem jedno veliko slovo
  • Barem jedan poseban znak
Već imaš račun?
Obnovi lozinku
freemail
TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU /

Pao sportski avion: Jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen

Pao sportski avion: Jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen
×
Foto: Screenshot Telegraf

Zrakoplov se srušio nedaleko od zračne luke Bikovo kod Subotice

14.11.2025.
21:31
danas.hr
Screenshot Telegraf
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Jedna je osoba poginula dok je druga ozlijeđena u padu sportskog zrakoplova u petak blizu Subotice, objavili su srbijanski mediji.

Ravnatelj Centra za istraživanje nesreća u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu Nebojša Petrović potvrdio je da je do nesreće došlo u blizini subotičkog aerodroma i da je poginuo jedan od članova posade, dok je drugi ozlijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu.

"Zbog lošeg vremena i magle u okolici Subotice naša ekipa će sutra rano ujutro izaći na teren izvršiti uviđaj", kazao je.

U blizini zračne luke

Agencija Beta javlja da je sportski zrakoplov pao oko 16,55 u okolici Subotice i da je u nesreći jedan muškarac poginuo, dok je drugi prevezen u bolnicu. 

Iz subotičke zdravstvene ustanove nisu željeli komentirati stanje ozlijeđenog.

Zrakoplov se srušio nedaleko od zračne luke Bikovo kod Subotice, a mediji su naveli da je u pitanju bila sportska letjelica s dvoje putnika. 

POGLEDAJTE VIDEO: Objavljeni su šokantni detalji o uzrocima pada Boeingovog zrakoplova u Indiji

Pad ZrakoplovaSubotica
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Još iz rubrike
Pročitaj i ovo
najčitanije
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Regionalni portali
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Izdvojeno
Još iz rubrike
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
TRAGEDIJA U SUSJEDSTVU /
Pao sportski avion: Jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen