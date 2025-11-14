Pao sportski avion: Jedan muškarac poginuo, a drugi je ozlijeđen

Jedna je osoba poginula dok je druga ozlijeđena u padu sportskog zrakoplova u petak blizu Subotice, objavili su srbijanski mediji.

Ravnatelj Centra za istraživanje nesreća u zračnom, željezničkom i pomorskom prometu Nebojša Petrović potvrdio je da je do nesreće došlo u blizini subotičkog aerodroma i da je poginuo jedan od članova posade, dok je drugi ozlijeđen i prevezen u lokalnu bolnicu.

"Zbog lošeg vremena i magle u okolici Subotice naša ekipa će sutra rano ujutro izaći na teren izvršiti uviđaj", kazao je.

U blizini zračne luke

Agencija Beta javlja da je sportski zrakoplov pao oko 16,55 u okolici Subotice i da je u nesreći jedan muškarac poginuo, dok je drugi prevezen u bolnicu.

Iz subotičke zdravstvene ustanove nisu željeli komentirati stanje ozlijeđenog.

Zrakoplov se srušio nedaleko od zračne luke Bikovo kod Subotice, a mediji su naveli da je u pitanju bila sportska letjelica s dvoje putnika.

