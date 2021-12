Pandemija koronavirusa uzrokovala je diljem svijeta probleme s isporukom i nabavkom prehrambenih proizvoda. Zbog toga su cijene porasle, a strpljenje ljudi se smanjilo. Sve je to rezultiralo određenim nestašicama. Nju trpe i najveći gradovi na svijetu, poput New Yorka.

Ondje se svakodnevno prodaju deseci tisuća bagela, peciva koji su nezamislivi bez kremastog sira. A upravo te namirnice itekako nedostaje. Pedro Aguilar je vlasnik franšize Pick-a-Bagel, koji za New York Times tvrdi da u ponedjeljak neće moći prodavati svoja peciva, ako negdje ne pronađe kremasti sir.

Sir poput skupog zlata

On nije jedini. Naime, njujorški pekari u nekoliko tjedana potroše pola tone kremastog sira, koji im služi kao temelj za kremu koja dolazi uz bagele. Recept se pojavio 1870-ih, a osim kremastog sira uključuje i mliječnu kiselinu te pasterizirano mlijeko. Većina proizvođača svoje kreme radi pomoću filadelfijskog sira, koji se razlikuje od onog u trgovinama, jer je neobrađen i nije mutan.

Ta je namirnica sada postala rijetka poput suhog zlata. "Dobavljač me nazvao u srijedu i rekao da mi ne može isporučiti 360 kilograma kremastog sira. Zapitao sam se što ću učiniti za vikend, jer mi je upravo četvero ljudi reklo da mi ni oni ne mogu nabaviti sir", požalio se Christopher Pugliese, vlasnik Tompkins Square Bagelsa, koji je nakon više poziva ipak uspio doći do nekoliko kilograma kremastog sira.

Prodavači bagela tvrde da su problemi s isporukom raznih potrepština počeli još prije nekoliko mjeseci. Najprije je nedostajalo salveta, potom čaša za kavu i sokova. Nisu očekivali da će nestati i kremastog sira, najvažnije stvari koja ide uz bagele.

Skupljanje mrvica

Ako bi naručili 1000 kutija sira, dobili bi ih nekolicinu, a kad bi zatražili cijeli kamion, dobili bi jedva jednu paletu. Kad su primijetili nestašicu, krenuli su u potjeru te počeli zvati sve dobavljače u New Yorku. Ali, kad su i oni "presušili", okrenuli su se dobavljačima iz drugih saveznih država.

Phil Pizzano je predstavnik Fischer Foodsa, jednog od najvećih distributera hrane u New Yorku. On tvrdi da je u posljednjih nekoliko tjedana dobio stotine poziva uspaničenih vlasnika pekarnica zbog kremastog sira. Dodaje da mu nije jasno zašto sira više nema. Jedan od razloga bi mogao biti i manjak radnika u mliječnoj industriji. Naime, neki su se distributeri okrenuli lokalnim farmama kako bi popunili svoje zalihe, no bili su uredno odbijeni.

Vlasnici pekarnica su očajni, jer su svjesni da nitko ne želi jesti bagele bez kreme od sira. "Čini se smiješno pričati o ovome kao o nekakvoj velikoj krizi, ali nedjeljna su peciva svetinja. Mrzim osjećaj da sam iznevjerio ljude", zaključio je pekar Christopher Pugliese.