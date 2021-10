Nakon krize s gorivom, vozačima te nestašicom proizvoda na policama trgovima, Velika Britanija oko Božića mogla bi se suočiti s još jednim velikim problemom. Guardian piše da se kućanstva upozoravaju da bi moglo doći do problema u odvozu otpada, jer vozači napuštaju posao radi bolje plaće prevozeći hranu.

Vozačima kamiona za smeće se nude ugovori o plaćama u vrijednosti od čak 40.000 funti godišnje za prelazak na poslove u prehrambenoj industriji. Jedno vijeće izjavilo je prošli tjedan da je izgubilo gotovo polovicu vozača u posljednja tri mjeseca.

Supermarketi nude veće plaće...

U nekim općinama već su neke naplate obustavljene ili odgođene, a bilo je i pritužbi na prepune kante. Vozači kamiona koji prevoze otpad, a koji zarađuju oko 25.000 funti godišnje, mogu povećati plaće za više od 60% odlaskom na posao u supermarkete, u prijevoznike hrane ili internetske trgovine.

Jacob Hayler, izvršni direktor Udruge Environmental Services Association, trgovačkog tijela koje predstavlja britansku industriju gospodarenja otpadom, rekao je da postoji stopa slobodnih radnih mjesta za vozačke poslove od oko 15%.

Pozvao je vladu da uključi vozače teretnih vozila na popis deficitarnih zanimanja i poveća broj ispita za vožnju kamiona kako bi se izbjegla "božićna kriza".

"U Velikoj Britaniji nedostaje više od 100.000 vozača teških teretnih vozila, što će rezultirati poremećenim prikupljanjem koji će biti pod većim pritiskom kako se približava Božić – kada količine otpada obično porastu za 30%."

Nude bonuse za prijavu

Najnoviji podaci iz ankete o radnoj snazi pokazuju da su usluge odvoza smeća u više od polovice vijeća koja su odgovorila u Engleskoj i Walesu bile poremećene zbog nedostatka osoblja. Dva najveća izvođača usluga komunalnog otpada, Amey i Veolia, sada nude bonuse za prijavu u iznosu od 1500 funti za zapošljavanje vozača za usluge prikupljanja komunalnog otpada.

Simon Ellin, izvršni direktor Udruge za reciklažu, koja predstavlja neke od najvećih tvrtki koje se bave prikupljanjem i recikliranjem otpada, rekao je: "Nedostatak vozača teških tereta ima dubok utjecaj. Ako ste vozač, možete otići do najboljeg ponuditelja, a to su često prijevoznici iz supermarketa. To povećava troškove za sve."

David Renard, čelnik vijeća Swindona i glasnogovornik LGA za okoliš, rekao je da vijeća rade s vladom kako bi podržali više obuke.

"Brzo napuhavanje plaća vozača teretnih vozila u privatnom sektoru riskira pogoršanje problema u javnom sektoru, a povećanje potencijalno stvara zadržavanje, kao i problem zapošljavanja za vijeća i njihove izvođače", rekao je.

Glasnogovornik je rekao da je vlada povećala kapacitete za polaganje vozačkih ispita za teretna vozila. "Prelazimo na visoko plaćeno, visokokvalificirano gospodarstvo, a vlada potiče sve sektore da se prilagode i zaposlenje učine privlačnijim za domaće radnike u Velikoj Britaniji nudeći obuku, mogućnosti karijere i povećanje plaća."