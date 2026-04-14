Želite novu putovnicu? Evo u kojim EU zemljama možete najlakše do državljanstva

Ako se planirate preseliti u neku od zemalja Europske unije, postoje mjesta gdje će vam dobivanje državljanstva biti znatno lakše nego u drugima. Tako primjerice stranci najlakše dolaze do državljanstva u Švedskoj, susjednoj Italiji i Španjolskoj, koje imaju najveće stope neutralizacije u Uniji, pokazuju podaci Eurostata.

Slijede zatim Nizozemska i Poljska, s prosjekom većim od prosjeka EU.

Što je uopće neutralizacija? Ona pokazuje broj osoba koje stječu državljanstvo u nekoj zemlji tijekom godine, u odnosu na ukupan broj stanovnika koji nisu državljani te zemlje na početku godine.

Foto: Marko Picek/PIXSELL

Stope u EU

Švedska je te godine dodijelila 7,5 državljanstava na 100 stanovnika bez državljanstva. Italija je na 4,1 posto, a Španjolska i Nizozemska tek neznatno manje - 3,9 posto. Za Poljsku stoji podatak od 3,7 posto, dok je prosjek EU 2,7.

Hrvatska se smjestila odmah ispod Slovenije i iznad Mađarske sa stopom od 0,69 posto.

U 2024. gotovo 1,2 milijuna ljudi steklo je državljanstvo zemlje Europske unije u kojoj su živjeli, što je 122.700 ljudi više (odnosno 12 posto) nego godinu ranije.

Većinu novih državljanstva dodijelile su Njemačka, Španjolska, Italija, Francuska i Švedska.

Među onima koji su najviše dobili državljanstvo su Sirijci, Marokanci i Albanci.

