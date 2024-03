U Hrvatskoj je 2023. godine rođeno najmanje djece otkad postoje statistička mjerenja. Time je nastavljen ionako loš trend znatnog smanjenja broja živorođene djece. Stopa fertiliteta u Hrvatskoj iznosi 1,53, što zvuči jako loše, ali je i dalje bolje nego na Zapadu.

U 2023. živorođeno je 32 047 djece ili gotovo 2000 manje nego godinu ranije, odnosno čak 11 699 manje nego 2000. godine.

Guverner HNB-a Boris Vujčić već je najavio da će se u narednih 20 godina broja radnog stanovništva Hrvatske smanjiti za oko 400 tisuća što su vrlo alarmantne brojke.

Svjetski kritičari, među kojima je najglasniji ekscentrični milijarder Elon Musk već godinama upozorava da stanovništvo Zemlje juri prema kolapsu, ali da kao da nikoga nije briga za to. Zatim je 2021. upozorio da će se civilizacija "urušiti" ako ljudi ne budu imali više djece.

On sam radi na problemu. Musk ima čak 11 djece.

'Doći će do zapanjujuće društvene promjene'

Pad nataliteta jedna je od najvećih prijetnji Zapadu, piše Daily Mail.

Čak tri od četiri zemlje u svijetu bilježe pad nataliteta što bi moglo dovesti do manjka populacije do 2050. godine na Zapadu, pokazalo je istraživanje. Do 2100. to će pogoditi 97 posto nacija, što su stručnjaci opisali kao "zapanjujuću društvenu promjenu".

U ovome stoljeću stopa plodnosti nastavit će se povećavati u zemljama u razvoju, posebno onima u subsaharskoj Africi, a u bogatijim, starijim nacijama i dalje će padati. Očekuje se da će samo Samoa, Somalija, Tonga, Niger, Čad i Tadžikistan imati stopu plodnosti iznad brojčane razine generacijske zamjene, odnosno veću od 2,1 rođene djece po ženi u 2100. godini.

Predviđa se da će Niger biti na vrhu liste sa stopom od 5,15.

Moćne zemlje poput Britanije i SAD-a morat će se oslanjati na migrante. Bez obnavljanja populacije koja stari bit će ugrožene javne usluge i gospodarski rast.

Dr. Natalia Bhattacharjee, s Medicinskog fakulteta Sveučilišta u Washingtonu, rekla je da će trendovi potpuno rekonfigurirati globalno gospodarstvo i međunarodnu ravnotežu snaga.

"Implikacije su ogromne", rekla je.

"Socijalne politike za poboljšanje stope nataliteta, kao što su povećani roditeljski dopust, besplatna skrb o djeci, financijski poticaji i dodatna prava pri zapošljavanju, mogu dati mali poticaj stopai plodnosti. A, kada se stanovništvo gotovo svake zemlje bude smanjivalo, oslanjanje na otvorenu imigraciju postat će neophodno za održavanje gospodarskog rasta. Zemlje podsaharske Afrike imaju vitalni resurs koji starija društva gube - mlado stanovništvo", rekla je.

Stopa fertiliteta mora doći na razinu od 2,1

Da bi stanovništvo zemlje ostalo iste veličine, moraju postići stopu fertiliteta od 2,1. Međutim, predviđa se da će stopa rađanja u Ujedinjenom Kraljevstvu pasti na 1,3 djece po ženi u reproduktivnoj dobi do 2100. godine. Trenutno je blizu 1,5. SAD će doživjeti sličnu silaznu putanju kao i UK.

Nadoknada plodnosti ne uzima u obzir utjecaj migracije, što znači da se ukupna razina stanovništva još uvijek može povećati u zemlji unatoč padu stopa plodnosti.

Dok su mnogi znanstvenici upozoravali na prijetnju prenaseljenosti okolišu, hrani i stambenim zalihama, nedovoljna populacija također predstavlja izazov.

Ako se ne riješi, može dovesti do sve većeg starenja stanovništva, pri čemu značajan dio treba njegu i nesposoban je za rad.

Profesor Stein Emil Vollset, rekao je da žene u zemljama s visokim prihodima koje žele imati djecu moraju dobiti bolju potporu kako bi održale broj stanovnika i ekonomski rast.

"Suočavamo se sa zapanjujućim društvenim promjenama u 21. stoljeću", rekao je.

"Svijet će se istovremeno uhvatiti u koštac s baby boomom u nekim zemljama i propašću u drugima"

Stopa plodnosti u Britaniji u slobodnom je padu već cijelo desetljeće, osim skoka tijekom 2021. koji je pripisan malom "odskoku" za vrijeme pandemije, kao i u Hrvatskoj.

Stručnjaci vjeruju da se taj trend djelomično svodi na to što se žene fokusiraju na svoje obrazovanje i karijeru, a parovi čekaju da dobiju djecu kasnije u životu. Budući da je plodnost povezana s dobi, to može dovesti do toga da neke žene nikada nemaju djecu ili imaju manje djece nego što su prvotno planirale.

