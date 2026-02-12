Uhićen srpski vozač (27) s 330 kilograma droge: 'Nisam znao što prenosim, samo da vozim za Hrvatsku'

Francuska policija uhitila je srpskog državljanina Milana Vidovića nakon što je kod njega pronađeno nevjerojatnih 330 kilograma droge. Incident se dogodio na jugu Francuske, pri pokušaju prelaska granice. Među zaplijenjenim supstancama bilo je 67 kilograma kokaina, 241 kilogram marihuane te 27 kilograma hašiša, a ukupna vrijednost droge procjenjuje se na gotovo 3,5 milijuna eura.

Prema izvještajima medija, droga nije bila skrivana. Bila je složena u 15 torbi i kartonskih kutija, što je dodatno šokiralo policijske službenike. Vidović je tvrdio da mu je krajnja destinacija pošiljke bila Hrvatska, piše Nice-matin.

Vozač je u razgovoru s policijom objasnio kako je redovito putovao u Španjolsku te da mu je na jednom odmorištu prišao muškarac i ponudio mu da preveze "neku robu" u Hrvatsku za novčanu nagradu. Vidović je, prema vlastitim riječima, prihvatio ponudu, a dva dana kasnije druga osoba je utovarila robu u njegov kamion dok je on, kako tvrdi, "glavu okrenuo na drugu stranu".

Tvrdi da nije znao što prevozi, iako je sumnjao da bi moglo biti oružje ili droga. Policija je brzo reagirala i zaplijenila cijelu pošiljku, a Vidović je pritvoren i osuđen po hitnom postupku na četiri godine zatvora.

Ovaj slučaj ponovno baca svjetlo na problem međunarodnog krijumčarenja droge i rizike s kojima se suočavaju vozači kamiona, ali i napetosti u transportnoj industriji gdje su pojedinci često izloženi nezakonitim ponudama.

