Prisutni su rani znakovi koji ukazuju na to da bi cijepljene osobe mogle jednako lako prenositi delta varijantu koronavirusa kao i necijepljene, objavila je Državna agencija za javno zdravstvo Engleske (PHE) u petak.

Nalazi se podudaraju s onima američkog Centra za kontrolu i prevenciju bolesti (CDC) koji je prošli tjedan upozorio da bi cijepljene osobe zaražene delta varijantom, za razliku od drugih varijanti, mogle širiti zarazu.

Vrlo zarazna delta varijanta koronavirusa dominantna je na globalnoj razini i održava na snazi pandemiju koja je ubila više od 4,4 milijuna ljudi, uključujući više od 130.000 u Velikoj Britaniji.

Dobra zaštita od težih oboljenja

Pokazalo se da cjepiva pružaju dobru zaštitu od težih oboljenja i smrti nakon zaraze deltom, osobito dvije doze, ali ima manje podataka o tome mogu li cijepljene osobe i dalje širiti virus na druge.

"Neki početni nalazi (...) ukazuju na to da razine virusa u onima koji su se zarazili delta varijantom, a cijepljeni su, mogu biti slične razinama koje su pronađene kod necijepljenih osoba", priopćio je PHE.

"To može imati posljedice na zaraznost ljudi, bili oni cijepljeni ili ne. No, ovo je rana istraživačka analiza i potrebne su daljnje ciljane studije kako bi se potvrdilo je li to slučaj", dodaju.

PHE je objavio da je od 19. srpnja među hospitaliziranim osobama zaraženih delta varijantom, njih 55,1 posto bilo necijepljeno, a 34,9 posto ih je primilo obje doze cjepiva protiv covida-19.

Gotovo 75 posto britanskog stanovništva primilo je obje doze, a PHE navodi da će se "kako se što više stanovništva cijepi, vidjeti veći relativni postotak cijepljenih u bolnici".

Kolumbijska varijanta

PHE također navodi da druga varijanta, poznata kao B.1.621 i otkrivena u Kolumbiji, pokazuje znakove izbjegavanja imunološkog odgovora od cjepiva ili ranije zaraze.

PHE je naveo da je ta varijanta "pod istragom", ali nije je proglasio "zabrinjavajućom varijantom" - oznakom koja bi mogla potaknuti snažnu političku reakciju.

"Postoje preliminarni laboratorijski dokazi koji ukazuju na to da cijepljenje i ranija zaraza mogu biti manje učinkoviti u sprječavanju zaraze s B.1.621", naveo je PHE i dodao da je potvrđeno 37 slučajeva te varijante u Engleskoj.

"Međutim, ti podaci su vrlo ograničeni i potrebna su dodatna istraživanja. Nema dokaza koji ukazuju na to da se više prenosi od dominantne delta varijante", objavila je engleska agencija.

U Belgiji sedmero starijih umrlo od kolumbijske varijante

Sedmero štićenika doma za umirovljenike u Belgiji umrlo je pošto su se zarazili kolumbijskom varijantom koronavirusa, unatoč tome što su bili u cijelosti cijepljeni, objavili su u petak virolozi koji su analizirali virus.

Ta varijanta koronavirusa, B.1.621, prvi se put pojavila u Kolumbiji, a zadnjih je tjedana potvrđena u Sjedinjenim Državama, dok je u Europi još rijetka.

Sedmero ljudi koji su umrli u domu za umirovljenike u belgijskom gradu Zaventemu, nedaleko od Bruxellesa, bili su osamdesetogodišnjaci ili devedesetogodišnjaci, a neki su već bili lošeg zdravlja, rekao je Marc Van Ranst, virolog na Sveučilištu u Leuvenu koje je analiziralo varijantu virusa iz tog doma.

Je li lakše prenosivija?

Dodao je da je zabrinjavajuće što su umrli iako su bili u cijelosti cijepljeni. Znanstvenici još ne znaju je li kolumbijska varijanta lakše prenosiva od drugih, rekao je.

U Belgiji, ta varijanta čini manje od 1 posto poznatih slučajeva covida-19, rekao je, u odnosu na 2 posto u SAD-u i više od toga na Floridi. U Zaventemu se zarazio 21 štićenik doma za umirovljenike te nekoliko zaposlenika. Zaposlenici doma imali su samo blage simptome.

Van Ranst je rekao da je u Belgiji dominantna delta varijanta virusa koja se prvi put pojavila u Indiji i koja je odgovorna za 95 posto slučajeva zaraze, a slijedi alfa ili britanska varijanta koja je prije dominirala.