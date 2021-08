Predsjednik CNN-a Jeff Zucker je o otkazima zaposlenika izvijestio u dopisu te ih podsjetio da je cijepljenje obavezno, ako žele raditi iz ureda ili na terenu gdje dolaze u kontakt s drugim zaposlenicima.

"Želim biti jasan: imamo nultu toleranciju na kršenje ove politike", napisao je Zucker. CNN dopis nije želio komentirati kao niti otkriti tko su zaposlenici koji su otpušteni, ni gdje su radili. Većina CNN-ovih ureda je otvorena i zaposlenici dobrovoljno mogu doći u njih raditi, što je već napravilo oko trećine njih.

Sve više kompanija traži da se radnici cijepe

Plan CNN-a je bio da se do 7. rujna svi zaposlenici vrate u urede, no u dopisu je istaknuto da će to biti prolongirano do najranije sredine listopada. I druge medijske kompanije donose slične odluke, a AP je jučer obavijestio zaposlenike da se odgađa planirani povratak 13. rujna.

Mnoge američke kompanije traže da se zaposlenici prije povratka u urede cijepe jer se to pokazalo kao učinkovit način za izbjegavanje težih oboljenja i smrti od koronavirusa. Google, Facebook i Uber su već proglasili obavezno cijepljenje za one koji se vraćaju raditi u urede, dok New York i Kalifornija od svojih radnika traže da se cijepe ili će biti podvrgnuti čestom testiranju.