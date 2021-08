Je li to ptica, subliminalna poruka ili tajni znak? Ili je to samo logo sove na majici kratkih rukava?

Satima nakon što je francuski predsjednik Emmanuel Macron pokušao uvjeriti francusku mladež da se cijepi, na društvenim mrežama se nije raspravljalo o dozama koje nudi već o misterioznom simbolu koji je nosio, piše Guardian.

Teoretičari zavjera dali si oduška

Više nikoga nisu zanimali odgovori koje je dao u svom pojavljivanju na TikToku već je sve zanimalo što znači sova sačinjena od geometrijskih oblika. Potom su si teoretičari zavjera dali oduška.

Prva teorija koja se pojavila je da je to logo kluba Bohemian, političke grupe utemeljene 1872. godine u Kaliforniji. Danas je to ekskluzivni muški klub koji okuplja političare i biznismene iz Europe, SAD-a i Azije. No, dok logo tog kluba ima sovu, to nije ta ista sova koju je nosio Macron već uvijek joj se pridodaju dva crvena slova BC.

Stvar je još malo kompliciranija...

Kako bi se sve još više zakompliciralo, postoje dvije riječi na francuskom koje označavaju sovu. Prva je hibou i označava sovu s čupercima na ušima, a druga chouette gdje sova nema uši. Hibou je znak loše sreće odnosno u povijesti, kod Rimljana, je nagoviještala smrt, predstavljala crnu magiju i bila je simbol tuge, usamljenosti i melankolije. S druge strane, chouette je sluškinja grčke božice Atene, duhovni vodič u keltskoj kulturi, a u Francuskoj je sinonim za "super".

Zasad Ured francuskog predsjednika nije komentirao ove teorije zavjere i što je zaista predstavljala sova na majici Emmanuela Macrona tijekom njegova nagovaranja mladih na cijepljenje putem TikToka.