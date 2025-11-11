Otkriven Lucifer, znanstvenike iznenadio neobičan izgled: Ženka je imala vražje rogove

Australija na popisu najstrašnijih i najopasnijih životinja ima zmije, pauke, morske pse i još mnogo toga, a sada može dodati i pčelu "Lucifer" opremljenu malim, vražjim "rogovima", otkrivenu u saveznoj državi Zapadnoj Australiji.

Novu vrstu pčele, nazvane Megachile (Hackeriapis) lucifer, znanstvenici su otkrili dok su promatrali rijetku divlju biljku koja raste isključivo u Bremer Rangesu, u regiji Zlatnih polja u Zapadnoj Australiji, oko 470 kilometara istočno od Pertha, priopćilo je Sveučilište Curtin.

Spomenuta regija nosi naziv po rudnicima zlata.

'Ženka je imala rogove'

Prema riječima voditeljice istraživanja Kit Prendergast sa Sveučilišta Curtin, "izraziti mali rogovi" prisutni su samo kod ženki te bi mogli služiti za obranu, prikupljanje peluda i nektara ili za sakupljanje materijala poput smole kojom grade gnijezda.

Dok je proučavala biljku kojoj prijeti nestanak, Prendergast je ugledala pčelu koja ju je privukla svojim neobičnim izgledom. "Ženka je imala te nevjerojatne male rogove na glavi", rekla je Prendergast.

"Dok sam sastavljala opis nove vrste, u to sam vrijeme gledala Netflixovu seriju Lucifer i ime se jednostavno savršeno uklopilo. Osim toga, velika sam obožavateljica tog lika, pa nije bilo dileme", pojasnila je odabir imena autohtone vrste.

Po riječima doktorice znanosti, "ovo je prvi novi član ove pčelinje skupine opisan u više od 20 godina, što pokazuje koliko još ima toga živoga što moramo otkriti, uključujući i na područjima ugroženima rudarstvom, poput Zlatnih polja".

