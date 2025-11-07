Umro je James D. Watson: Znanstvenik koji je otkrio revolucionarni model DNK strukture

James D. Watson, briljantni američki molekularni biolog koji je zajedno s Francisom Crickom 1953. otkrio dvostruku spiralnu strukturu DNK, čime su postavili temelje moderne molekularne biologije i genetike, umro je ovaj tjedan u dobi od 97 godina. Laboratorij Cold Spring Harbor na Long Islandu, gdje je dugi niz godina radio, potvrdio je njegovu smrt. The New York Times objavio je da je Watson umro ovaj tjedan u hospiciju na Long islandu.

James D. Watson dobitnik je Nobelove nagrade

Otkriće spiralne strukture DNK, koje su Watson i britanski fizičar Crick postigli na Sveučilištu Cambridge u Engleskoj, donijelo im je Nobelovu nagradu za medicinu 1962. Watson je detalje otkrića opisao u svojim memoarima "Dvostruka zavojnica" (The Double Helix) iz 1968.

Koristeći rendgenske difrakcijske podatke koje je prikupila Rosalind Franklin (u suradnji s Mauriceom Wilkinsom na King's Collegeu u Londonu) i svoje znanje o kemijskim vezama, Watson i Crick predložili su revolucionarni model dvostruke zavojnice za molekulu DNK (deoksiribonukleinska kiselina). Njihov model ne samo da je opisao fizičku strukturu DNK (dvije spirale povezane parovima baza), već je sugerirao i kako se genetska informacija replicira, čime su odgovorili na temeljno pitanje nasljeđa.

Velika priznanja, ali i kontraverze

Nakon tog velikog otkrića, Watson je od 1956. do 1976. radio kao profesor biologije na Harvardu, gdje se bavio ulogom RNK u sintezi proteina. Vodstvo nad Laboratorijem Cold Spring Harbor na Long Islandu preuzeo je 1968.. Pretvorio ga je u svjetski centar za molekularnu biologiju, fokusirajući se posebno na istraživanje raka.

Od 1988. do 1992. bio je prvi ravnatelj Projekta ljudskog genoma pri Nacionalnom institutu za zdravlje (NIH), masovnog globalnog projekta za mapiranje i sekvenciranje cjelokupnog ljudskog genetskog koda. Sjenu na njegov ugled kasnije su bacile njegove brojne kontroverzne izjave o rasi, inteligenciji i etici, zbog kojih je u više navrata bio profesionalno marginaliziran i lišen počasnih titula.

