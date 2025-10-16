Tržište rada ili izrabljivanje? Grčka legalizira radni dan od 13 sati! Radnici na nogama

Grčki parlament usvojio je u četvrtak prijedlog zakona koji dopušta poslodavcima u privatnom sektoru da produlje radno vrijeme, unatoč prosvjedima radnika koji već teško podnose visoke životne troškove.

Prijedlog zakona, koji dopušta poslodavcima da uvedu radni dan od 13 sati, u odnosu prema sadašnjih osam sati, ima za cilj učiniti tržište rada fleksibilnijim i učinkovitijom, istaknula je grčka konzervativna vlada.

Foto: Profimedia

No prijedlog je izazvao dva opća štrajka ovaj mjesec jer radnici smatraju da će se time potkopati njihova prava dok se teško nose sa stagnirajućim plaćama i rastućim troškovima za hranu i stanarinu.

"Dok ostatak Europe raspravlja o smanjenju radnog vremena, u Grčkoj ga se povećava", rekao je 41-godišnji barmen Themis Lytras, koji je rekao da mu se stanarina u zadnje dvije godine udvostručila.

Grčka spada među zemlje s najduljim radnim tjednom u Europi od oko 40 sati, po podacima EU-a, u odnosu prema prosječno 34 sata u Njemačkoj ili 32 u Nizozemskoj. Kupovna moć u Grčkoj spada među najslabije u EU-u, po podacima Eurostata.

Dulji radni dan može se, po novom zakonu, uvesti samo tri dana u mjesecu i do 37 dana na godinu.

Zakon štiti ljude od otkaza ako odbiju raditi prekovremeno, ali sindikati upozoravaju da oduzima radnicima pregovaračku moć u zemlji gdje ima neprijavljenog rada i gdje su prosječne plaće relativno male.

Zakon također daje poslodavcima veću fleksibilnost kad je riječ o kratkotrajnom zapošljavanju i omogućuje radnicima da rade četiri dana u tjednu kroz cijelu godinu ako se tako dogovore s poslodavcem.

