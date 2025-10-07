BiH od Grčke traži izručenje francuskog džihadista: Pridružio se ratu pa ubio policajca

Sud u Grčkoj 20. listopada razmotrit će zahtjev da Bosni i Hercegovini bude izručen Lionel Dumont, bivši član bande Roubaix i džihadist koji je u svibnju uhićen na Kreti, rekla je u utorak njegova odvjetnica za AFP.

Bivši francuski vojnik koji je prešao na islam pridružio se ratu u BiH gdje je kasnije osuđen na 20 godina zatvora zbog ubojstva policajca 1990-ih.

Povezivalo ga se s Al-Kaidom

Njegovo ime od 2004. također se nalazilo na popisu osoba sankcioniranih zbog veza s Al-Kaidom, ali je u veljači uklonjen s UN-ova popisa sankcija usmjerenih protiv Islamske države i Al-Kaide.

Dok je bio na odmoru na Kreti u svibnju, uhitila ga je grčka policija i otad se nalazi u zatvoru na tom otoku, a BiH je u međuvremenu zatražila njegovo izručenje.

Odluka o njegovu izručenju trebala bi biti donesena nekoliko dana nakon sastanka Vijeća sudaca Kretskog žalbenog suda 20. listopada.

U Francuskoj osuđen na 25 godina

Prije uhićenja u Grčkoj, 54-godišnji Lionel Dumont živio je s obitelji u Francuskoj gdje je radio više od dvadeset godina, kaže njegova odvjetnica.

Francuza nije osudila samo BiH. Pravdi ga je privela Francuska 2007. kad ga je osudila na 25 godina zatvora zbog nasilnih i terorističkih djela, a pušten na slobodu pod elektroničkim nadzorom krajem 2021.

