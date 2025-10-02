Trump dao zeleno svjetlo, Ukrajina će znati kako napasti Moskvu: 'Čekamo upute'

SAD će početi dostavljati Ukrajini obavještajne podatke za potporu napadima dalekometnim raketama na rusku energetsku infrastrukturu. Prvi je to put od početka rata u Ukrajini da je američka administracija odobrila takvu vrstu pomoći, objavljuje ekskluzivno Wall Street Journal.

Predsjednik Donald Trump dao je zeleno svjetlo Pentagonu i obavještajnim agencijama da pomognu Kijevu u izvođenju tih napada, a Washington istodobno potiče saveznike u NATO-u da se uključe u sličnu suradnju, tvrdi WSJ.

Odluka označava produbljivanje američke predanosti Ukrajini u trenutku kada su mirovni pregovori s Moskvom u zastoju.

Stižu informacije o ruskoj infrastrukturi

Prema riječima anonimnih dužnosnika, prikupljene informacije omogućit će Ukrajini da cilja „rafinerije, cjevovode, elektrane i drugu infrastrukturu duboko unutar ruskog teritorija“, s ciljem slabljenja ratne ekonomije Kremlja.

Administracija, uz to, razmatra i isporuku projektila Tomahawk i Barracuda, sposobnih pogađati ciljeve na udaljenosti do 800 kilometara. "Čekamo pisane upute Bijele kuće prije nego podijelimo potrebne obavještajne podatke“, rekao je jedan američki dužnosnik za WSJ.

Ovaj zaokret dolazi u trenutku kada Trump mijenja retoriku o ratu u Ukrajini. Nakon što njegovi pokušaji da posreduje između Kijeva i Moskve zasad nisu urodili plodom, Trump je sve nezadovoljniji ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom.

