Trump ruši Bijelu kuću zbog plesne dvorane! 'Bit će najljepša u Americi!'

Građevinski radnici počeli su rušiti u ponedjeljak dio Istočnog krila Bijele kuće kako bi se izgradila dugo najavljivana plesna dvorana američkog predsjednika Donalda Trumpa.

Viđen je bager kako ruši pročelje zgrade, dijela kompleksa Bijele kuće u kojem su se nalazili uredi prve dame, kazalište i ulaz za posjetitelje gdje su dočekivni strani dostojanstvenici.

Očekuje se da će projekt plesne dvorane koštati više od 250 milijuna dolara, a Trump je rekao u srpnju da će platiti sam uz pomoć donatora.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

"Bit će prekrasna", rekao je tada Trump. "Neće smetati postojećoj zgradi. Neće biti - bit će blizu nje, ali je neće dodirivati. I odaje potpuno poštovanje postojećoj zgradi, čiji sam najveći obožavatelj. To je moja omiljena."

🚨BREAKING: President Trump just announced: "You're gonna see a ballroom the likes of which will never be topped! Just started today. That's good luck!"



Construction has begun on the East Wing ballroom of the White House. President Trump is paying for the whole project. pic.twitter.com/6w4DZSFob3 — AJ Huber (@Huberton) October 20, 2025

Buduće zabave trebale bi započeti koktelima u Istočnoj sobi prije nego što se gosti pozovu u plesnu dvoranu, za koju je Trump rekao da će biti "najbolja" u zemlji s pogledom na Washingtonski spomenik i dovoljno mjesta za 999 ljudi.

"Potpuno odvojeno od same Bijele kuće, Istočno krilo se u potpunosti modernizira u sklopu ovog procesa i bit će ljepše nego ikad kada bude dovršeno!" rekao je kasnije u objavi na Truth Social.

Sadašnje Istočno krilo izgrađeno je 1942. godine, za vrijeme administracije Franklina D. Roosevelta i usred Drugog svjetskog rata, preko bunkera izgrađenog za predsjednikovu upotrebu u slučaju nužde.

POGLEDAJTE VIDEO Zelenski obukao i sako da impresionira Trumpa, ali ostao i bez Tomahawka i bez jamstava