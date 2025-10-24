Trump povukao drastičan potez zbog reklame: 'Prekidamo sve, ovo je nečuveno!'

Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u četvrtak da prekida sve trgovinske pregovore s Kanadom, i to nakon što je zemlja objavila reklamu u kojoj bivši američki čelnik Ronald Reagan negativno govori o carinama.

"Na temelju njihovog nečuvenog ponašanja, SVI TRGOVINSKI PREGOVORI S KANADOM SE PREKIDAJU", poručio je u objavi na Truth Socialu.

Američki predsjednik uveo je carine od 35 posto na kanadski uvoz, iako je dopustio izuzeća za robu koja spada pod USMCA - sporazum o slobodnoj trgovini s Meksikom i Kanadom koji je Trump ispregovarao u svom prvom mandate.

U oglasu koji je prošli tjedan objavila vlada Ontarija, Reaganov glas čuje se kako pripovijeda preko slika koje pokazuju njujoršku burzu i dizalice ukrašene američkim i kanadskim zastavama.

U videu su prikazani isječci iz Reaganova radijskog obraćanja naciji iz 1987. godine, u kojoj spominje vanjsku trgovinu, prenosi BBC.

Predsjednikov govor iz 1987.

"Kad netko kaže da uvedemo carine na strani uvoz, izgleda kao da čini patriotsku stvar štiteći američke proizvode i radna mjesta. I ponekad, nakratko to funkcionira, ali samo nakratko“, kaže Reagan:"Ali dugoročno gledano, takve trgovinske barijere štete svakom Amerikancu, radniku i potrošaču".

"Visoke carine neizbježno vode do odmazde stranih zemalja i pokretanja žestokih trgovinskih ratova... Tržišta se smanjuju i propadaju, poduzeća i industrije se zatvaraju, a milijuni ljudi gube posao“, govorio je tada Reagan.

U objavi koja prati video, premijer Ontarija Doug Ford napisao je da "nikada neće prestati iznositi argumente protiv američkih tarifa Kanadi".

U objavi na X-u, Zaklada Ronald Reagan izjavila je da je vlada Ontarija koristila "selektivni audio i video" izjava bivšeg američkog predsjednika o tarifama.

"Vlada Ontarija nije tražila niti dobila dopuštenje za korištenje i uređivanje primjedbi“, dodaje se u izjavi.

