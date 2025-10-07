Trump donio odluku o isporuci moćnih projektila Ukrajini: 'Zanima me samo jedno...'
Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od SAD-a da proda Tomahawke europskim zemljama koje bi ih poslale u Ukrajinu
Američki predsjednik Donald Trump izjavio je u ponedjeljak da bi želio znati što Ukrajina planira učiniti s američkim raketama Tomahawk prije nego što pristane na njihovu isporuku jer ne želi eskalirati ruski rat protiv Ukrajine, piše Reuters.
Rakete Tomahawk imaju domet od 2500 km, što Moskvu stavlja u domet ukrajinskog arsenala, ako bi ih Kijev dobio.
Putin upozorio na posljedice
Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u videoisječku objavljenom u nedjelju da bi, ako Washington isporuči Ukrajini rakete Tomahawk za dalekometne napade duboko u Rusiji, to dovelo do uništenja odnosa Moskve s Washingtonom.
Na pitanje novinara u Bijeloj kući je li odlučio opskrbiti Ukrajinu Tomahawcima, Trump to nije isključio i rekao je da je "nekako donio odluku" o tom pitanju.
"Mislim da želim saznati što rade s njima", rekao je. "Kamo ih šalju? Pretpostavljam da bih morao postaviti to pitanje."
"Postavio bih neka pitanja. Ne želim eskalirati taj rat", dodao je.
